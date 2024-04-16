Администрация больницы в Буйнакске ответила на претензии медработников

16 апреля 2024, 11:47

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Согласно постановлению правительства, работникам стационарных подразделений больниц дополнительные социальные выплаты не положены, пояснило руководство горбольницы Буйнакска после видеообращения сотрудников учреждения к президенту России.

Как информировал "Кавказский узел", 8 апреля сотрудники детской больницы в Буйнакске пожаловались в видеообращении к президенту России Владимиру Путину, что не получают дополнительные соцвыплаты.

Руководство Буйнакской городской больницы отреагировало на жалобу сотрудников детской больницы на отсутствие социальных выплат. Администрация учреждения пояснила, что работникам стационарных подразделений больниц специальные социальные выплаты не положены, поскольку так указано в постановлении правительства РФ №2568 "О дополнительной государственной социальной поддержке медицинских работников медицинских организаций, входящих в государственную и муниципальную системы здравоохранения и участвующих в базовой программе обязательного медицинского страхования либо территориальных программах обязательного медицинского страхования".

В постановлении указано, что выплаты получают врачи, к которым обращаются пациенты и медицинские работники с высшим образованием, а также средние медицинские и младшие медицинские работники, работающие с ними, сказано в сообщении, опубликованном 8 апреля в телеграм-канале Буйнакской горбольницы.

"Кавказский узел" также писал, что 8 апреля Счетная палата Дагестана заявила, что Минздрав республики и подведомственные ему учреждения в 2023 году совершили нарушений на общую сумму 1,2 миллиарда рублей. Речь идет о нарушениях при госзакупках и при реализации госпрограммы, уточнила палата.

Напомним, ранее жители Дагестана неоднократно жаловались на работу Минздрава республики. В частности, 3 февраля жители Сепараторного поселка в Махачкале провели сход, на котором выступили против переноса поликлиники №8 за город – в поселок Ленинкент. Они пояснили, что в их семьях есть тяжелобольные пациенты, и что им будет тяжело возить их в Ленинкент. 1 февраля, жительница Махачкалы пожаловалась в соцсети, что ее ребенок не смог пройти медосмотр в больнице из-за отсутствия света. Комментаторы заявили, что электричества часто не бывает и в других больницах города.

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