Медработники из Буйнакска пожаловались Путину на отсутствие соцвыплат

08 апреля 2024, 17:38

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Сотрудники детской больницы в Буйнакске не получают дополнительные соцвыплаты, пожаловались медработники в видеообращении к Путину.

Как писал "Кавказский узел", 2 апреля сотрудники скорой помощи в Донецке Ростовской области пожаловались Путину на то, что в отличие от других медработников не получают дополнительные соцвыплаты. Они попросили президента вмешаться в ситуацию.

Врачи из Буйнакска обратились к Владимиру Путину с жалобой на низкие зарплаты, сообщил сегодня в своем телеграм-канале "Черновик".

Публикация проиллюстрирована видеороликом, на кадрах которого видно около 30 медработников, преимущественно женщин. Собравшиеся стоят на фоне здания с вывеской "Городская детская больница". Обращение к Путину с жалобой на Минздрав озвучивает одна из женщин от имени "коллектива детской больницы ЦГБ города Буйнакска".

"В последнее время они лишают нас этих [дополнительных] выплат, они ведут речь об оптимизации… Мы обращаемся к вам, надеясь на то, что вы […] дадите справедливо нам получить выплаты и вашу помощь от государства", - заявили авторы обращения.

Они также попросили Путина "разобраться, из какой инстанции идет инициатива" и какое ведомство виновато в том, что медработники недополучают выплаты.

Минздрав Дагестана, по состоянию на 17.30 мск, не прокомментировал видеообращение медработников из Буйнакска.

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