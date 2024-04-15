Гражданин Грузии заочно арестован в России за участие в боевых действиях на Украине

15 апреля 2024, 18:54

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Суд в Москве вынес решение о заочном аресте гражданина Грузии Георгия Гелашвили, объявленного в розыск за участие в боевых действиях на стороне украинской армии.

Как писал "Кавказский узел", граждане Грузии участвуют в боевых действиях на стороне Украины в качестве добровольцев или официально заключают контракт с вооруженными силами Украины. К 22 марта 2024 года в боевых действиях на Украине были убиты 62 грузинских бойца - граждане Грузии и уроженцы Грузии, имеющие украинское гражданство.

Следователи в России объявили в федеральный и международный розыск гражданина Грузии Георгия Гелашвили, который, по их данным, принимает участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

Гелашвили обвиняется в наемничестве, а также в возбуждении вражды и ненависти с использованием средств массовой информации и угрозах применения насилия, сообщил источник в правоохранительных органах.

"Вынесено постановление об объявлении в розыск Гелашвили Георгия Бесиковича 2002 г. р., который скрывается от органов предварительного следствия в рамках уголовного дела о возбуждении ненависти и наемничестве. В этой связи следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу заочно", - приводит его слова агентство.

Сотрудник Басманного суда Москвы подтвердил сведения о заочном аресте гражданина Грузии. По его словам, решение суда не было обжаловано и вступило в силу, говорится в публикации.

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