Возобновлено движение по Крымскому мосту

15 апреля 2024, 13:46

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Сняты ограничения на проезд машин по Крымскому мосту, сообщили представители властей.

Как писал "Кавказский узел", движение по Крымскому мосту временно закрыто, сообщил сегодня Информационный центр по автодорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщил в 13.36 мск в своем телеграм-канале Информационный центр по автодорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. Причины, по которым движение было перекрыто, в телеграм-канале не приведены.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками, при взрыве погибла семейная пара из Белгородской области. Один пролет Крымского моста был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту было восстановлено 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, в результате частично обрушились два автодорожных пролета. На следующий день президент России Владимир Путин назвал взрыв на мосту терактом, ФСБ назвала организатором теракта руководителя главного управления разведки Минобороны Украины. 5 декабря 2022 года движение машин по мосту было возобновлено.

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