Ингушетия стала лидером рейтинга по динамике потребительского спроса

15 апреля 2024, 01:43

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Потребительский спрос в Ингушетии в 2023 году вырос на 17,2%. Это самый большой рост спроса в России.

Как писал "Кавказский узел", по данным за 2021 год аутсайдером рейтинга потребительского спроса среди регионов России стала Адыгея, где он упал на 13,9%.

Рейтинг регионов России по динамике потребительского спроса в 2023 году опубликовало сегодня, 15 апреля РИА "Новости". Он подготовлен на основе данных официальной статистики. Динамика спроса оценивалась по изменению объема потребительских трат с учетом корректировки на инфляцию.

Лидером рейтинга стала Ингушетия, где потребительский спрос в 2023 году вырос на 17,2%. В лидерах также Адыгея (3 место и рост в 12,4%), Ставропольский край (4 место, 12,4%). При одинаковых показателях изменения потребительского спроса на Ставрополье среднедушевые среднемесячные потребительские траты ниже.

Кабардино-Балкария на восьмом месте (10,7%), Ростовская область на 13 месте (9,6%), Волгоградская область на 20 месте (7,9%), Северная Осетия на 33 месте (6,1%), Краснодарский край на 41 месте (4,7%), Дагестан на 43 месте (4,6%), Чечня на 54 месте (3,4%), Карачаево-Черкесия на 63 месте (2,2%), Калмыкия на 66 месте (2%), Астраханская область на 71 месте (1,4%).

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.