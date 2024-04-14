Стадион «Краснодар» обновил рекорд по посещаемости

14 апреля 2024, 23:45

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Стадион «Краснодар» посетило 35,2 тыс. зрителей во время матча с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Это новый рекорд посещаемости, который держался более пяти лет.

Предыдущий рекорд - чуть больше 35 тыс. зрителей - был установлен на домашнем матче Лиги Европы УЕФА против испанской «Валенсии» в марте 2019 года, сообщила пресс-служба "Краснодара" в Telegram-канале клуба.

Матч с "Зенитом" состоялся 13 апреля, краснодарская команда проиграла со счетом 1:2. "Краснодар" после этой игры занимает вторую строчку в таблице с 43 очками, у "Зенита" , который идет на первом месте - 47. До конца чемпионата еще семь туров, информирует "Спортс.ру".

При этом тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что краснодарский клуб урезал гостевую квоту билетов. Руководство "Краснодара" назвало эту информацию ложью, заявив, что петербуржцы вовремя не подали заявку на количество своих болельщиков, которые собираются посетить матч, пишет "Коммерсант".

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