Гуманитарная помощь из Дагестана отправлена в Палестину

14 апреля 2024, 12:03

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30 тонн гуманитарной помощи, в том числе продукты и предметы первой необходимости, доставлены самолетом МЧС в Египет для последующей передачи жителям Палестины.

Как сообщал "Кавказский узел", с начала обострения палестино-израильского конфликта в Дагестан прибыли 183 беженца из сектора Газа, 62 человека получили российские паспорта. Большинство из прибывших в Дагестан палестинских беженцев – врачи по образованию, а людям без специальности и женам врачей Минтруда республики предложило работу обувщиков и мастеров маникюра.

О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

В аэропорт горда Эль-Ариш (Египет) самолетом МЧС России доставлено 30 тонн гуманитарного груза, собранного жителями Дагестана, передало 13 апреля РИА "Дагестан" со ссылкой на пресс-службу фонда "Чистое сердце".

Египетское общество Красного Полумесяца раздаст нуждающимся жителям Палестины благотворительную помощь, в которую в том числе входят продукты питания и предметы первой необходимости, сказано в сообщении фонда на его странице в соцсети Instagram*.

Напомним, сегодня аэропорт Махачкалы принял рейс "Аэрофлота" Москва – Тегеран, отмененный после того, как Иран атаковал Израиль десятками ракет и беспилотников. После дозаправки самолет вернулся в Шереметьево.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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