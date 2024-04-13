Активисты в Тбилиси выступили против упразднения оппозиционной партии

13 апреля 2024, 18:46

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Сторонники "Консервативного движения" на митинге в Тбилиси потребовали от властей восстановить регистрацию этой оппозиционной партии, упраздненной после подачи документов для участия в парламентских выборах.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2022 года открытие офиса "Консервативного движения" в Кахетии вызвало конфликт его сторонников с местными жителями. Группа местной молодежи протестовала против открытия офиса и подверглась оскорблениям со стороны участников "Консервативного движения".

В ноябре 2021 года члены ультраконсервативной и националистической группы "Альт-инфо" провели в Тбилиси съезд и создали собственную партию, которую назвали "Консервативное движение", сообщило 20 ноября 2021 года "Грузия Online".

Сегодня члены и сторонники «Консервативного движения» провели митинг около офиса правящей партии «Грузинская мечта» в Тбилиси. Они перекрыли дорогу возле офиса, между мостом Мира и зданием Патриархии в знак протеста против отмены регистрации «Консервативного движения», из-за которой партия не сможет участвовать в парламентских выборах, намеченных на октябрь, сообщает "Грузия Online".

Отмену регистрации партии власти объяснили несоблюдением требований законодательства к документации. Однако, по словам лидера "Консервативного движения" Константина Моргошии, «Грузинская мечта» упразднила их партию по политическим мотивам, поскольку "хочет прибрать себе их голоса", пишет издание.

На акции протеста собрались не менее нескольких сотен человек. Протестующие с флагами Грузии полностью перекрыли движение на набережной, где расположен офис "Грузинской мечты", сообщает ТАСС.

Ранее партия "Консервативное движение" подала в ЦИК необходимое число подписей своих сторонников для участия в парламентских выборах 26 октября, однако власти аннулировали регистрацию партии, информирует агентство.

Аппарат омбудсмена изучит решение Публичного реестра об упразднении партии, заявил 9 апреля Народный защитник Грузии Леван Иоселиани.

"Вчера я услышал информацию об упразднении партии. Независимо от того, какая это партия, с какой идеологией, в законодательстве Грузии указано, что должны быть конкретные основания для упразднения, что также прописано в законе. Поэтому аппарат Народного защитника изучит этот вопрос", - привело его слова "ИнтерпрессНьюс".

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