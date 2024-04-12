12 апреля 2024, 08:49

Два блогера арестованы в Азербайджане за публикации в соцсетях

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Суд приговорил к административным арестам блогеров Ровшана Сулейманова и Джасарата Джавадова, допустивших в публикациях неэтичные высказывания, сообщило МВД Азербайджана.

Блогер Ровшан Сулейманов по решению суда арестован на 20 суток за "неэтичные высказывания в соцсетях", сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

По данным ведомства, другой блогер Джасарат Джавадов арестован по аналогичному обвинению на 30 суток, сообщает АПА.

"Мы призываем людей, которые демонстрируют явное неуважение к обществу и поведение, противоречащее моральным ценностям, воздерживаться от этих действий на социальных платформах, особенно во время прямых трансляций", - цитирует Oхu.Az заявление МВД, сделанное в связи с арестом блогеров.

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Примечание:

"Прокурор запросил реальный срок для блогера Джамиля Мамедли", "Депутаты Европарламента призвали власти Азербайджана прекратить преследование критиков", "После критики в адрес Ильхама Алиева задержан активист Лятиф Мамедов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

12 апреля 2024, 09:31

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