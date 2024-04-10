Житель Дагестана осужден на пять лет за оскорбление пассажиров автобуса в Москве

10 апреля 2024, 16:16

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Суд в Москве приговорил к пяти годам колонии уроженца Дагестана Шугаиба Болатукаева, признав его высказывания в адрес пассажиров автобуса разжиганием межнациональной вражды и хулиганством.

Как писал "Кавказский узел", 16 января 2022 года было опубликовано видео, на котором уроженец Дагестана, подчеркивая свою национальность, осыпал оскорблениями и нецензурной бранью пассажиров автобуса в Москве. После инцидента возбуждено уголовное дело о разжигании межнациональной вражды, полицейские задержали подозреваемого – 29-летнего Шугаиба Болатукаева. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что уроженец Дагестана должен извиниться и перед пассажирами, и перед земляками, от имени которых он пытался выступить. Молодой человек в коротком ролике принес извинения за свои слова. 18 января 2022 года Болатукаев был арестован на два месяца по делу о разжигании межнациональной розни, в тот же день извинения за случившееся принесли его родители.

На видео из кабины автобуса, которое было опубликовано 17 января 2022 года, следует, что молодой человек, подошел к кабине водителя и начал стучать в стекло, призывая водителя сделать остановку, переходя на нецензурную брань. Водитель вначале отвечал спокойно, однако за тем также перешел на оскорбления в адрес пассажира. Он продолжил оскорблять его и после того, как тот отошел от кабины и вступил в перепалку с другими пассажирами.

Коптевский районный суд города Москвы признал Шугаиба Болатукаева виновным в хулиганстве (часть 1 статьи 213 Уголовного кодекса России) и возбуждении ненависти или вражды по признакам пола, расы или национальности с угрозой применения насилия (часть 2 статьи 282 Уголовного кодекса России), сообщила сегодня пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

По совокупности приговоров с учетом неотбытого ранее наказания в видел лишения свободи и штрафа, суд приговорил Болаткуаева к пяти годам заключения в колонии общего режима и и штрафа более 190 тысяч рублей, указано в Telegram-канале пресс-службы.

Дела с участием выходцев с Кавказа зачастую являются показательными и предполагают более строгое наказание, заявил ранее "Кавказскому узлу" московский адвокат дагестанского происхождения Умалат Сайгитов. "Власть здесь не церемонится. Разве не обзывают тех же кавказцев? Сплошь и рядом. Но если есть оскорбления в обратную сторону, реагируют чрезмерно жёстко", - подчеркнул он.

Отметим, что пользователи соцсетей , поле того как были обнародованы извинения Болатукаева, требовали извинений от водителя московского автобуса, который в ответ на высказывания Болатукаева оскорбил его. Дагестанец спровоцировал водителя на ответные оскорбления, возразили другие.

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