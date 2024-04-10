Планы строительства домов обнадежили жильцов аварийных общежитий Каспийска

10 апреля 2024, 11:57

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Определены сроки строительства домов в центре Каспийска для переселения людей из аварийных общежитий, отчитались власти. Озвученные планы дали надежду на переезд, рассказали жильцы.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2023 года власти выбрали два земельных участка в центре Каспийска для строительства домов, в которые планируется переселить жильцов аварийных общежитий. Жильцы, требовавшие не допустить их выселения на окраину, удовлетворены этим выбором, сообщила их адвокат Альбина Абдулкеримова.

В январе 2023 года жильцы семи аварийных общежитий в Каспийске пожаловались главе Дагестана Сергею Меликову на то, что чиновники пытаются переселить их в окраинный, плохо развитый район. 12 марта того же года премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с жильцами общежитий и пообещал, что их проблема будет решена. Сергей Меликов после встречи с жильцами раскритиковал подчиненных за то, что они "довели людей до агрессии".

В Каспийске аварийными и подлежащими сносу признаны девять домов общей жилой площади около 11,5 тысячи квадратных метров, подлежат расселению 1840 человек. Для переселенцев будет построен комплекс 12-13-этажных домов в центре города на земельном участке, одобренном жильцами аварийных домов, сообщил 1 февраля Минстрой Дагестана.

"В рамках первого этапа, который реализуется до конца 2024 года, расселят жителей шести домов общей жилой площади 4,4 тысячи квадратных метров. При этом предоставляется 8,6 тысячи квадратных метров, - говорится в публикации в телеграм-канале министерства.

Среди этих девяти многоквартирных домов - семь общежитий. К строительству комплекса подрядчик планирует приступить в 2024 году, сообщил 7 апреля ТАСС со ссылкой на министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана.

Адвокат Альбина Абдулкеримова подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что строительство домов для переселенцев начато, урегулированы все юридические и технические моменты.

Абдулкеримова представляет интересы людей, проживающих в семи общежитиях по адресам: улица Орджоникидзе, дом1, улица Орджоникидзе, дом 29, улица Алферова, дом 3-Б, улица Назарова, дом1, улица Хизроева, дом 39, улица Сулеймана Стальского, дом 26, улица Советская, дом 23.

Затянувшийся вопрос с началом строительства адвокат объяснила тем, что власти долго искали место под стройку, так как люди не хотели переселяться на окраины города. "Нужно было, чтобы земля юридически соответствовала статусу застройки, проводились различные экспертизы. Дома строятся практически в центре города", - сказала она.

Жильцы общежитий удовлетворены началом решения их проблемы, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" жительница общежития Марьям. Она уточнила, что часть жильцов из-за аварийного состояния помещений вынуждена была съехать и снимать квартиры.

"Многие еще живут здесь, так как нет возможности снять подходящее жилье. Придется терпеть, пока не дадут новые квартиры. Некоторые срочно нуждаются в переселении, здесь осыпается штукатурка, сгнили полы, большая сырость. Так как нас пообещали расселить, ремонт никто не делает", - рассказала женщина.

Член инициативной группы жильцов Михаил Навизнев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что люди согласились на ту локацию, которую им предложили для переезда. "Там школы и детские сады рядом. Единственное, что до поликлиники и до больницы не так близко, но в принципе нас это устроило", - сказал Навизнев.

Он отметил, что был на одной из встреч жильцов общежитий с главой Дагестана. На встрече им пообещали, что первый этап строительства завершится в первом квартале 2025 года, а второй – в начале 2026 года.

По словам 67-летнего Навизнева, общежитие по улице Орджоникидзе, 1 было построено в 1970 году для работников аэропорта, а более 10 лет назад его передали на баланс администрации Каспийска. Почти все комнаты в нем были приватизированы, а в 2018 году здание было признано аварийным.

Однако люди продолжают жить там в аварийных комнатах, ожидая, когда их переселят. Ремонтировать общежития, пока люди не переселятся, никто не собирается, отметил Михаил Навизнев.

По словам мужчины, после того как его комната оказалась затопленной и непригодной для проживания, он вынужден снимать жилье, за которое платит 15 тысяч рублей в месяц. Проживает он с женой и двумя взрослыми сыновьями, а сам является инвалидом второй группы.

"Сейчас возникла другая проблема. Мне насчитали за пять лет 80 тысяч рублей за коммунальные услуги за комнату в общежитии, в которой я не проживаю. После смены управляющих компаний другим жильцам начислили от 3 до 12 тысяч рублей за техобслуживание и прочее. Говорят, что администрация города отменила эти начисления, но это не точно", - сказал Михаил Навизнев.

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