Счетная палата сообщила о многочисленных нарушениях в Минздраве Дагестана

08 апреля 2024, 11:16

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минздрав Дагестана и подведомственные ему учреждения в 2023 году совершили нарушений на общую сумму 1,2 миллиарда рублей. Речь идет о нарушениях при госзакупках и при реализации госпрограммы, сообщила Счетная палата республики.

Как информировал "Кавказский узел", ранее жители Дагестана неоднократно жаловались на работу Минздрава республики. Так, 3 февраля жители Сепараторного поселка в Махачкале провели сход, на котором выступили против переноса поликлиники №8 за город – в поселок Ленинкент. Они пояснили, что в их семьях есть тяжелобольные пациенты, и что им будет тяжело возить их в Ленинкент. Ранее, 1 февраля, жительница Махачкалы пожаловалась в соцсети, что ее ребенок не смог пройти медосмотр в больнице из-за отсутствия света. Комментаторы заявили, что электричества часто не бывает и в других больницах города.

10 декабря 2023 года житель Каспийска пожаловался в соцсети на условия в городской больнице. По его словам, в кабинетах медучрежения во время дождя с потолка течет вода. Комментаторы раскритиковали чиновников за равнодушие к проблемам каспийчан. В Каспийске всего одна больница на весь город, она ветхая, и потому для учреждения нужно построить новое здание, заявили они.

По данным Счетной палаты Дагестана, в 2023 году Минздрав республики и подведомственные ему учреждения совершили нарушений на общую сумму 1 миллиард 237 миллионов 136 тысяч рублей.

В частности, министерство и подведомственные ему учреждения в прошлом году допустили нарушений при закупках медикаментов и оборудования на 133 миллиона 374 тысячи рублей. Речь идет о закупках без проведения конкурсов, превышениях лимитов закупок, завышении цен, закупках, не предусмотренных планом-графиком, нарушениях сроков поставок, передал 7 апреля "Черновик" со ссылкой на доклад Счетной палаты Дагестана.

Палата выявила нарушения бухгалтерского учета и представления финотчетности Минздравом республики на 50 миллионов 632 тысячи рублей, а также нецелевое использование средств в сумме 2 миллиона 625 тысячи рублей Гумбетовской центральной райбольницей (ЦРБ), Буйнакская ЦРБ и Карабудахкенсткой ЦРБ.

Также Счетная палата Дагестана выявила нарушения при проверке реализации госпрограммы "Модернизация первичного звена здравоохранения". Нарушения при закупках составили более 60 миллионов рублей и нецелевые расходы – на 5,3 миллиона рублей. В частности, Кизилюртовская, Хасавюртовская и Левашинская райбольницы закупили оборудование и транспорт, не предусмотренные программой. Оборудование хоть и было передано отдельным медучреждениям, но не было использовано по назначению.

В качестве наиболее крупных нарушений указаны нарушения, выявленные в ходе проверки создания единого цифрового контура в здравоохранении (ЕГИСЗ). Общая сумма этих нарушений составила 579 миллионов рублей.

Еще один случай наиболее крупных нарушений – недостатки в ходе использования Минздравом Дагестана средств на сумму 411,5 миллиона рублей. О каких именно недостатках идет речь палата не уточнила.

"Кавказский узел" также писал, что 15 июля 2022 года глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала Минздрав Дагестана за ввод в эксплуатацию не оснащенных должным образом фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Этому предшествовал опубликованный 10 июня 2022 года на сайте федерального телеканала репортаж, в котором было сказано, что многие ФАПы в Дагестане не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов словно в условиях XIX века. 19 июля 2022 года Минздрав Дагестана признал проблемы с ФАПами в республике.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.