Четыре человека задержаны по делу о двойном убийстве в Ростовской области

08 апреля 2024, 03:52

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По делу об убийстве двух сотрудников сельхозкооператива в Ростовской области задержаны четыре человека, по версии следствия, один из них находился в плохих отношениях с убитыми.

Как писал "Кавказский узел", 2 апреля в Ростовской области пропали двое жителей. Их связанные тела с колото-резаными ранами обнаружили спустя двое суток. По делу об убийстве разыскивался бывший участник спецоперации на Украине.

Четыре человека задержаны в Ростовской области по делу об убийстве двух работников сельскохозяйственного кооператива, они дают признательные показания, пишет 7 апреля 1rnd.ru.

Подозреваемым 25, 31, 33 и 36 лет. По версии следствия, один из задержанных был в плохих отношениях с убитыми. Он попросил своих друзей помочь ему расправиться с ними. Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает Donday.ru.

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