08 апреля 2024, 03:52

Четыре человека задержаны по делу о двойном убийстве в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По делу об убийстве двух сотрудников сельхозкооператива в Ростовской области задержаны четыре человека, по версии следствия, один из них находился в плохих отношениях с убитыми.

Как писал "Кавказский узел", 2 апреля в Ростовской области пропали двое жителей. Их связанные тела с колото-резаными ранами обнаружили спустя двое суток. По делу об убийстве разыскивался бывший участник спецоперации на Украине.

Четыре человека задержаны в Ростовской области по делу об убийстве двух работников сельскохозяйственного кооператива, они дают признательные показания, пишет 7 апреля 1rnd.ru.

Подозреваемым 25, 31, 33 и 36 лет. По версии следствия, один из задержанных был в плохих отношениях с убитыми. Он попросил своих друзей помочь ему расправиться с ними. Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает Donday.ru.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Ростовский суд признал жительницу Запорожской области виновной в подготовке теракта", "ФСБ отчиталась о разгроме ячейки экстремистов в Ростове-на-Дону", "Дошло до суда дело предполагаемых соучастников нападения Басаева на Дагестан".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

08 апреля 2024, 02:53

08 апреля 2024, 01:54

08 апреля 2024, 00:55

07 апреля 2024, 23:56

  • Армения отвергла обвинение в обстрелах

    Подразделения армии Армении не обстреливали азербайджанские позиции на границе с Нахичеванью, заявило военное ведомство в Ереване в ответ на заявление Минобороны Азербайджана.

07 апреля 2024, 22:57

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи