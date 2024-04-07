Почти 3000 грузовиков скопилось в очереди на Военно-Грузинской дороге

07 апреля 2024, 07:46

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На пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии скопилась очередь из более 2,8 тысячи большегрузов, водители которых ожидают разрешения на выезд в Грузию.

Как информировал "Кавказский узел", 6 апреля из-за ухудшения погоды было приостановлено движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге. На следующий день эти ограничения были сняты.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

На КПП "Верхний Ларс", расположенном на российско-грузинской граница, по состоянию на 07.20 мск скопились 2869 грузовиков, водители которых ожидают разрешения не выезд в Грузию, следует из данных электронной очереди на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

На 07.20 мск ограничений на движение по Военно-Грузинской дороге нет, сообщается на сайте управления МЧС по Северной Осетии.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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