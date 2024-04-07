Военно-Грузинская дорога. Фото: МЧС Северной Осетии/Telegram

07 апреля 2024, 07:46

Почти 3000 грузовиков скопилось в очереди на Военно-Грузинской дороге

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии скопилась очередь из более 2,8 тысячи большегрузов, водители которых ожидают разрешения на выезд в Грузию.

Как информировал "Кавказский узел", 6 апреля из-за ухудшения погоды было приостановлено движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге. На следующий день эти ограничения были сняты.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

На КПП "Верхний Ларс", расположенном на российско-грузинской граница, по состоянию на 07.20 мск скопились 2869 грузовиков, водители которых ожидают разрешения не выезд в Грузию, следует из данных электронной очереди на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

На 07.20 мск ограничений на движение по Военно-Грузинской дороге нет, сообщается на сайте управления МЧС по Северной Осетии.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Спасатели полностью закрыли Военно-Грузинскую дорогу из-за снегопада", "Армения заявила о проблемах с поставками товаров в Россию", "Более трех тысяч грузовиков ожидают выезда из России через "Верхний Ларс".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

07 апреля 2024, 08:41

  • Отчет властей о развитии туризма вызвал скепсис у астраханцев

    Власти Астраханской области отчитались, что планируют выделить миллиард рублей на строительство кемпингов. Эти средства лучше бы стоило направить на развитие инфраструктуры, в том числе на ремонт ливневой канализации и дорог, заявили в соцсети астраханцы, комментируя этот отчет чиновников.

07 апреля 2024, 06:53

07 апреля 2024, 06:03

07 апреля 2024, 05:04

  • Ставропольский военный убит на Украине

    В Ессентуках похоронен Павел Абрамов, который был убит в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 317 военных из Ставропольского края.

07 апреля 2024, 04:05

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи