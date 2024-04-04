04 апреля 2024, 21:53

Свидетель Иеговы* Павел Сидоренко приговорен к условному сроку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Горячем Ключе признал Свидетеля Иеговы* Павла Сидоренко виновным в участии в экстремистской организации и приговорил к трем годам условно.

Как писал "Кавказский узел", дело Свидетеля Иеговы* Павла Сидоренко начал рассматривать суд в Горячем Ключе. Родственник подсудимого заявил, что следователь неверно интерпретировал его показания. Сидоренко никогда не навязывал свою веру, сообщил суду свидетель. Прокурор попросил суд приговорить Свидетеля Иеговы* из Горячего Ключа Павла Сидоренко к трем годам условно.

Горячеключевской городской суд вынес приговор по делу об участии в экстремистской организации (часть  2 статьи 282.2 УК). Суд признал 66-летнего Свидетеля Иеговы* Павла Сидоренко виновным и приговорил его к трем годам условно, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

На сайте суда на содержится карточки с данными Павла Сидоренко, однако 3 апреля Горячеключевской горсуд вынес приговор по уголовному делу об участии в экстремисткой организации.

Представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* сообщил ранее "Кавказскому узлу", что в Краснодарском крае и Ростовской области больше всего среди регионов юга России уголовных дел против Свидетелей Иеговы*.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** включено в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Кубанский Свидетель Иеговы* дважды за месяц помещен в штрафной изолятор", "Близкие сочинского Свидетеля Иеговы* раскритиковали приговор суда", "Дошло до суда дело Свидетеля Иеговы* из кубанской станицы".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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