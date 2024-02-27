27 февраля 2024, 02:26

Обвинение запросило условный срок для Свидетеля Иеговы* Павла Сидоренко

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокурор попросил суд приговорить Свидетеля Иеговы* из Горячего Ключа Павла Сидоренко к трем годам условно.

Как писал "Кавказский узел", дело Свидетеля Иеговы* Павла Сидоренко рассматривает суд в Горячем Ключе. Родственник подсудимого заявил, что следователь неверно интерпретировал его показания. Сидоренко никогда не навязывал свою веру, сообщил суду свидетель.

Представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* сообщил, что в Краснодарском крае и Ростовской области больше всего среди регионов юга России уголовных дел против Свидетелей Иеговы*.

В Горячеключевском городскому суде в ходе прений прокурор попросил приговорить Павла Сидоренко к трем годам условно, сообщает 26 февраля "ОВД-Инфо"**.

Ранее Сидоренко попросил суд исключить из числа вещественных доказательств телефон, пояснив, что не мог использовать его для проведения бесед о Библии в 2019 году, так как купил его спустя два года. Судья отложил рассмотрение этого вопроса до момента вынесения итогового решения, информирует портал, освещающий преследование Свидетелей Иеговы*.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** внесен Минюстом в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

Близкие сочинского Свидетеля Иеговы* раскритиковали приговор суда", "Дошло до суда дело Свидетеля Иеговы* из кубанской станицы", "Кубанскому Свидетелю Иеговы* отказано в условно-досрочном освобождении".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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