Родственник кубанского Свидетеля Иеговы* в суде оспорил версию следствия

03 августа 2023, 19:46

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Судья по делу Свидетеля Иеговы* Павла Сидоренко в Краснодарском крае потребовала доставить на процесс свидетелей, которые не приходят на заседания. Родственник подсудимого заявил, что следователь неверно интерпретировал его показания. Сидоренко никогда не навязывал свою веру, сообщил суду свидетель.

Как писал "Кавказский узел", представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* сообщил, что в Краснодарском крае и Ростовской области больше всего среди регионов юга России уголовных дел против Свидетелей Иеговы*.

Суд в Горячем Ключе рассматривает дело против Свидетеля Иеговы* Павла Сидоренко, обвиненного в участии в деятельности экстремисткой организации (часть 2 статьи 282.2 Уголовного кодекса России). На двух последних заседаниях планировался допрос свидетелей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский.

Уголовное дело об участии в экстремисткой организации против Павла Сидоренко из поселка Пригородный Краснодарского края было возбуждено в январе 2022 года. Силовики тогда провели в квартире верующего обыск. После допроса Павла отпустили под подписку о невыезде. В феврале 2023 года дело поступило в суд, сообщил сайт, освещающий деятельность Свидетелей Иеговы*.

На заседании 5 июня свидетели не явились в суд. "По мнению защиты, как минимум трое из пяти свидетелей — без уважительной причины. Тем не менее судья подняла вопрос об оглашении их показаний. Подсудимый Сидоренко, а также его общественный защитник Зенкина выразили протест. В итоге прокурор ходатайствовал либо осуществить привод свидетелей, либо обязать их предоставить официальные документы, подтверждающие, что причина неявки в суд уважительная. Судья это ходатайство удовлетворил", - рассказал Сивульский.

По его словам, в ответ на ходатайство Сидоренко судья разрешила присутствовать на следующем заседании нескольким слушателям. "12 июля у здания суда собралась группа поддержки Сидоренко - около 30 человек. Из них пять человек допустили в зал заседания", - сообщил Сивульский.

Он указал, что Сидоренко ходатайствовал об отказе от адвоката по назначению, но суд не удовлетворил. "В суд вновь не явились три свидетеля и вновь поднялся вопрос об оглашении их письменных показаний, против чего возразили подсудимый и общественный защитник. Защитник потребовал доставить свидетелей в суд, поскольку их показания существенны. В итоге суд постановил все же огласить показания одного из свидетелей, а остальных доставить на слушания принудительно. Далее был допрошен один из свидетелей, родственник Сидоренко. "Мы разговариваем по телефону на семейные темы, интересуемся жизнью друг друга. У нас нормальные родственные отношения", - рассказал родственник в суде. По его словам, подсудимый "никогда не предлагал ему вступать ни в какую запрещенную религиозную организацию", - сообщил Сивульский.

Свидетель также не подтвердил часть своих письменных показаний, например о том, что верующий "навязывал идеологию Свидетелей Иеговы*". Он также заявил, что изложенные следователем письменные показания отражают не то, что опрошенный имел в виду - следователь "обобщил" его высказывания, рассказал Сивульский.

Свидетель положительно охарактеризовал подсудимого. "Он человек положительный, а что он Свидетелем Иеговы* стал, так это по зову сердца. Добрый, справедливый, экстремистского ничего в нём не наблюдал. Он хотел донести весть об Иисусе до людей", процитировал слова свидетеля Сивульский. Он добавил, что родственник Сидоренко заявил, что в словах подсудимого "никогда не было" призывов к насилию, возбуждению ненависти, вражды к людям, которые не исповедуют религию Свидетелей Иеговы*. "Это противоречит учению Библии", - привел слова родственника Сидоренко Сивульский.

Сам Сидоренко сейчас под подпиской о невыезде, от личных комментариев воздерживается.

Следующее заседание по делу назначено на 11 августа, следует из карточки дела на сайте Горячеключевского городского суда.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.