Четыре бойца из Краснодарского края убиты в зоне военной операции

03 апреля 2024, 22:26

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Евгений Апкалиев, Сергей Комаров, Станислав Бабичев и Геннадий Лебединский убиты на Украине, сообщили власти Выселковского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 347 военных из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", Иван Гутов из Приморско-Ахтарского района стал 343-м военным из Краснодарского края, смерть которого в хоне военной операции подтверждена официально.

Евгений Апкалиев убит в зоне специальной военной операции, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Выселковского района, отчитываясь о визите к дочери военного. О гибели Апкалиева ранее сообщало издание “Утренний Юг”. В публикации от 7 мая 2022 года указано, что он служил по контракту, ему было 42 года.

Ранее районные власти сообщили о передаче орденов Мужества семьям убитых в зоне военной операции бойцов. Сергей Комаров родом из Ростовской области, с 2016 года жил с семьей в Бейсугском сельском поселении Выселковского района, погиб 5 июля 2023 года.Станислав Бабичев – уроженец поселка Бейсуг Выселковского района, погиб 14 июня 2023 года. Геннадий Лебединский родом из станицы Выселки, убит 24 августа 2023 года, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 16 ноября 2023 года.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 347 жителей Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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