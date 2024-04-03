03 апреля 2024, 22:26

Четыре бойца из Краснодарского края убиты в зоне военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Евгений Апкалиев, Сергей Комаров, Станислав Бабичев и Геннадий Лебединский убиты на Украине, сообщили власти Выселковского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 347 военных из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", Иван Гутов из Приморско-Ахтарского района  стал 343-м военным из Краснодарского края, смерть которого в хоне военной операции подтверждена официально.

Евгений Апкалиев убит в зоне специальной военной операции, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Выселковского района,  отчитываясь о визите к дочери военного. О гибели Апкалиева ранее сообщало издание “Утренний Юг”. В публикации от 7 мая 2022 года указано, что он служил по контракту, ему было 42 года.

Ранее районные власти сообщили о передаче орденов Мужества семьям убитых в зоне военной операции бойцов. Сергей Комаров родом из Ростовской области, с 2016 года жил с семьей в Бейсугском сельском поселении Выселковского района, погиб 5 июля 2023 года.Станислав Бабичев – уроженец поселка Бейсуг Выселковского района, погиб 14 июня 2023 года.  Геннадий Лебединский родом из станицы Выселки, убит 24 августа 2023 года, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 16 ноября 2023 года.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 347 жителей Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

03 апреля 2024, 23:59

03 апреля 2024, 23:10

03 апреля 2024, 21:30

  • Сергей Легкобитов в последнем слове указал на ошибки суда

    Экоактивист Сергей Легкобитов, выступая с последним словом в Пятигорском суде, отказался признать вину и потребовал возобновить судебное следствие, так как суд не дал оценку ряду важных для исхода дела материалов. Судья отказалась удовлетворить ходатайство.

03 апреля 2024, 20:38

03 апреля 2024, 19:55

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи