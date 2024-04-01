Новошахтинец арестован по делу о терроризме

Суд в Ростове-на-Дону арестовал 28-летнего жителя Новошахтинска, подозреваемого в участии в деятельности террористической организации, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Ленинский районный суд Ростова-на-Дону [избрал меру пресечения в виде заключения под стражу] по 29 апреля текущего года", - приводятся в сообщении слова источника.