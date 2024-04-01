01 апреля 2024, 18:40

Новошахтинец арестован по делу о терроризме

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Житель Новошахтинска, подозреваемый в участии в деятельности террористической организации, заключен под стражу до 29 апреля.

Как сообщал "Кавказский узел", силовики задержали жителя Новошахтинска, подозреваемого в причастности к деятельности запрещенной террористической организации (часть 2 статьи 205.5 Уголовного Кодекса России). По версии следствия, он связался с представителем террористической организации и подтвердил свое участие в ней, а также заявил о готовности к совершению диверсионных и террористических актов.

Суд в Ростове-на-Дону арестовал 28-летнего жителя Новошахтинска, подозреваемого в участии в деятельности террористической организации, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Ленинский районный суд Ростова-на-Дону [избрал меру пресечения в виде заключения под стражу] по 29 апреля текущего года", - приводятся в сообщении слова источника.

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Примечание:

"Ростовский суд признал жительницу Запорожской области виновной в подготовке теракта", "ФСБ отчиталась о разгроме ячейки экстремистов в Ростове-на-Дону", "Дошло до суда дело предполагаемых соучастников нападения Басаева на Дагестан"

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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