01 апреля 2024, 18:40
Новошахтинец арестован по делу о терроризме
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Житель Новошахтинска, подозреваемый в участии в деятельности террористической организации, заключен под стражу до 29 апреля.
Как сообщал "Кавказский узел", силовики задержали жителя Новошахтинска, подозреваемого в причастности к деятельности запрещенной террористической организации (часть 2 статьи 205.5 Уголовного Кодекса России). По версии следствия, он связался с представителем террористической организации и подтвердил свое участие в ней, а также заявил о готовности к совершению диверсионных и террористических актов.
Суд в Ростове-на-Дону арестовал 28-летнего жителя Новошахтинска, подозреваемого в участии в деятельности террористической организации, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Ленинский районный суд Ростова-на-Дону [избрал меру пресечения в виде заключения под стражу] по 29 апреля текущего года", - приводятся в сообщении слова источника.
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Автор: "Кавказский узел"