Житель Новошахтинска заподозрен в причастности к террористам

01 апреля 2024, 11:05

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Силовики задержали жителя Новошахтинска, подозреваемого в причастности к деятельности запрещенной террористической организации.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта УФСБ по Ростовской области отчиталось о задержании четырех ростовчан, подозреваемых в поджогах трансформаторных подстанций и подготовке поджога нефтепровода. Задержанные арестованы, уголовные дела расследуются по статье о теракте, сообщило ведомство.

Житель Новошахтинска задержан по подозрению в участии в деятельности запрещенной террористической организации, сообщила пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

"Установлено, что, находясь на территории Ростовской области, мужчина связался с представителем террористической организации и подтвердил свое участие в ней, а также заявил о готовности к совершению диверсионных и террористических актов в её интересах", - цитирует сегодня сообщение ведомства "Интерфакс".

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). У мужчины изъяты средства связи, использовавшиеся для контактов с представителем террористической организации, заявило УФСБ. Название террористической организации в публикации не приведено.

Часть 2 статьи 205.5 УК РФ предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

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