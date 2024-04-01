01 апреля 2024, 11:05

Житель Новошахтинска заподозрен в причастности к террористам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали жителя Новошахтинска, подозреваемого в причастности к деятельности запрещенной террористической организации.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта УФСБ по Ростовской области отчиталось о задержании четырех ростовчан, подозреваемых в поджогах трансформаторных подстанций и подготовке поджога нефтепровода. Задержанные арестованы, уголовные дела расследуются по статье о теракте, сообщило ведомство.

Житель Новошахтинска задержан по подозрению в участии в деятельности запрещенной террористической организации, сообщила пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

"Установлено, что, находясь на территории Ростовской области, мужчина связался с представителем террористической организации и подтвердил свое участие в ней, а также заявил о готовности к совершению диверсионных и террористических актов в её интересах", - цитирует сегодня сообщение ведомства "Интерфакс".

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). У мужчины изъяты средства связи, использовавшиеся для контактов с представителем террористической организации, заявило УФСБ. Название террористической организации в публикации не приведено.

Часть 2 статьи 205.5 УК РФ предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Начался суд над Борисом Гончаренко и Богданом Абдурахмановым", "Дошло до суда дело о поджоге военкомата в Горячем Ключе", "Паскарь осужден на 8,5 года лишения свободы".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

01 апреля 2024, 11:50

01 апреля 2024, 10:25

01 апреля 2024, 09:50

01 апреля 2024, 09:10

01 апреля 2024, 08:14

  • Военный из Северной Осетии убит на Украине

    Военнослужащий Антон Глотов убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Моздокского района. С начала военной операции власти сообщили о как минимум 269 убитых в ней бойцах из Северной Осетии.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи