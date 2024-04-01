Вырубка деревьев и планы застройки рощи возмутили жителей Сочи

01 апреля 2024, 07:16

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В Сочи продолжается вырубка деревьев в роще около памятника культурного наследия "Вилла "Вера", рассказали горожане. Планы властей города перевести этот участок в зону застройки вошли в противоречие с запретом краевых властей, а участники электронного голосования потребовали сохранить рощу.

Как писал "Кавказский узел", о вырубке деревьев на Курортном проспекте в районе памятника архитектуры "Вилла "Вера" сочинцы заявляли еще в 2012 году. Через 10 лет, в 2022 году, по подсчетам активистов, там было вырублено здоровых 90 сосен и кедров. Чиновники возразили, что вырубка ведется по порубочным билетам и исключительно деревьев, которые угрожают людям.

Жители Сочи сообщили о новой вырубке деревьев

Сообщение о новой вырубке деревьев в сосново-кедровой роще поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 26 марта. "Сейчас роща вся обтянута красной лентой. Нам сообщили люди, которые обтягивали все этой лентой, что роща будет снесена, а вместо нее появится какое-то здание. Мы возмущены таким отношением к историческим и знаковым местам города-курорта Сочи властей. Наше обращение к властям ни к чему не привело. Нам никто не может дать вразумительный ответ, на каком основании хотят уничтожить зеленую зону, которой более полувека! И на каком основании хотят затеять стройку в зоне охраны памятника культурного наследия", - говорится в сообщении.

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Автор обращения Серафима Никитина пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что живет и работает недалеко от исторического места и каждый день проходит мимо территории "Виллы Вера" и наблюдает негативные изменения.

"Территория всегда была парковой и исторической. Здесь выросло не одно поколение сочинцев, вместе с этими деревьями в парке. Во дворце пионеров и школьников в советское время работали различные кружки, дети приобщались к творчеству, были заняты делом, отдыхали в парке, туда приходили экскурсии. После развала СССР ДПШ переименовали в центр внешкольной работы, который продолжал традиции ДПШ. Однако, с 2010 года на территорию парка были поползновения. Ее все время мечтали застроить жилыми домами, но общественности удавалось отбиться от этих планов. В настоящее время парковая зона "Виллы Веры" окружена многоквартирными высотными бетонными домами", - рассказала она.

По словам сочинки, с 2020 года она стала замечать, что "деревья хиреют, с хвойных опадает хвоя, с лиственных листья, и потом стало появляться все больше пеньков". "Сейчас, наверное, осталась половина из того, что было. На обращения в мэрию ответ один: деревья сухостои и мы их убираем. Но эти деревья растут и живут до 500 лет! Почему же у полувековой рощи срок жизни такой короткий?" – задалась вопросом активистка.

Она полагает, что с порчей деревьев связаны те, кто заинтересован в стройке и невыплате компенсаций "за дорогие взрослые деревья". По мнению женщины, к деревьям подливают смеси, убивающие их корни.

В феврале-марте этого года рубка деревьев велась по ночам, отметила Никитина. "Рубки идут ночью. Утром вижу только свежие пеньки и ветки. Появился строительный забор, которым огорожено здание "Виллы Вера", а роща обтянута красной лентой. Рабочие, убиравшие ветки и спиленные стволы, также заявили, что убирают сухостой", -сказала она, отметив, что появилось более 10 свежеспиленных стволов.

По словам женщины, 31 марта она вместе со своей знакомой Ириной Савченко решила посчитать, сколько хвойных деревьев осталось в роще, и сколько было спилено.

"Мы насчитали более 250 хвойных деревьев в парке и 150 пеньков", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Ирина Савченко. По ее словам, 31 марта они с Серафимой Никитиной столкнулись с угрозами вызова полиции, когда пытались зафиксировать номера грузового автомобиля, который въехал на территорию парка и на который грузились порубочные остатки.

"Водитель заставил меня удалить с телефона зафиксированный мной пропуск, который висел у него на лобовом стекле машины, а стоящая рядом женщина, которая представилась преподавателем центра дошкольного образования […] заявила, что вызвала полицию, чтобы нас за это задержали", - рассказала Ирина Савченко, отметив, что после угроз они с Никитиной ушли с места инцидента.

Рубка деревьев и строительство около "Виллы Вера" запрещены решением краевых властей

31 марта администрация Сочи опубликовала протокол общественных обсуждений по переводу зеленой зоны (исторического парка бывшего дворца пионеров и школьников) в зону застройки. Голосование проходило в электронном виде, в нем принял участие 241 человек. Все они высказались против уничтожения зеленой зоны.

Согласно документации на сайте мэрии, почти 220 соток земли, на которых расположен центр внешкольного образования и парковая зона, должны перейти в зону застройки. Предположительно, там должно появиться новое образовательное учреждение-школа, хотя в 50 метрах от предполагаемой застройки уже находится общеобразовательная школа № 2 (по адресу улица Кубанская, 4) и со всех сторон "Вилла Вера" окружена образовательными учреждениями - колледжем искусств, детской художественной школой, детской музыкальной школой им. Шмелева с органным залом.

Сама территория «Виллы Веры» является исторической и отнесена к памятникам истории культурного наследия, сообщил корреспонденту представитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края.

Он отметил, что никто из мэрии Сочи не обращался к ним за разрешением на изменение статуса объекта культурного наследия регионального значения "Вилла Вера", в который входит зеленая зона и фонтан 1910 года постройки. "Все ограничения на строительство и изменении в данной зоны внесены и указаны в Приказе администрации Краснодарского края от 21.08.2018 №239-КН", - сказал он.

Согласно документу, на который сослался специалист, в границах двух земельных участков расположен "объект культурного наследия регионального значения: «Ансамбль», 1910 г., 1918-1920 годы, 1941-1945 годы, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, Курортный просп., 32, лит. А, в состав которого входят объекты культурного наследия регионального значения «Вилла «Вера»". "Здесь находились исполком Сочинского окружного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и Революционный комитет. В этом доме в годы Великой Отечественной войны находился госпиталь № 2124», 1910 г., 1918-1920 годы, 1941-1945 годы» и «Фонтан», 1910 г.)».

Этим же документом запрещено на территории "Виллы Вера" возведение объектов капитального строительства, вырубка ценных пород деревьев и кустарников, за исключением санитарных рубок, изменение существующего рельефа и гидросистемы, прокладка инженерных сетей (теплотрасс, газопровода, электрокабеля), использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объект культурного наследия и окружающую природную среду, хранение огнеопасных материалов, замусоривание территории, размещение всех видов рекламных конструкций, установка по границам земельных участков глухих ограждений и размещение парковок".

Постановление главы города от 2021 года о внесении изменений в генплан противоречит приказу администрации края от 21.08.2018 о запрете на какие-либо переводы исторических зон в зону застройки, прокомментировал юрист Сергей Минаев. "И через три года, подписывая постановление о внесении изменений в генплан, и через пять лет, назначая общественные обсуждения, глава города и его подчиненные явно [поступили неправомерно], распоряжаясь землей, на которой находятся неприкасаемые исторические объекты, имеющие статус памятников культуры и истории", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист, высказав мнение, что на эти действия городских чиновников должны обратить внимание Следственный комитет и прокуратура.

Участники обсуждений потребовали сохранить рощу

Из протокола, который появился на сайте мэрии 31 марта после «окончания обсуждений», следует, что участники обсуждений выступили против застройки парковой зоны. "Рощу необходимо сохранить! Это историческое наследие нашего города", - написала, в частности, Юлия Новикова. «Прошу отклонить проект, вынесенный на обсуждения! Сохраните историческое городское озеленение!» - призвала Анжела Еремян. «Я против, чтобы рощу переводили в другую зону для строительства. Считаю, что рощу надо сохранит и благоустроить!» - написала Ирина Гордиенко. «Я против какой-либо застройки в городе, тем более на месте рощи кедра гималайского за музыкальной школой!» - высказал мнение Евгений Андриадис.

«Это одно из немногих мест в Сочи, где сохранён лесной массив из хвойника, вырубка не допустима ни под каким предлогом. Нельзя менять назначен категории земель, так как это не безопасно для деревьев!» - написала Елена Королева. «Я однозначно против перевода данного земельного участка из существующей категории в какую-нибудь другую. Я как коренной житель Сочи считаю необходимым и важным сохранить те небольшие оставшиеся уголки старого Сочи, какие ещё остались на сегодняшний день, тем более такую зелёную зону!» - высказал мнение Борис Шевченко.

Все высказывания жителей, зафиксированные секретарем комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Лариошиной, были отрицательными.

Голоса против планов администрации, как правило, мало смущают чиновников, считает эколог Дмитрий Шевченко. "Они делают запланированные ими дела, независимо от количества проголосовавших против", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". По его наблюдениям, общественные слушания или обсуждения - это вид «проформы», «соблюдения регламента», который «ровным счетом ничего не значит для результатов таких слушаний или обсуждений».

Член общественной организации «Зеленый Сочи» Алла Юсупова рассказала, что узнала от знакомых об электронных обсуждениях. «Еле успела отправить свой протест. Но уверяю вас, что мало кто знал о планах мэрии. Такие вещи должны быть громкими и обсуждаемыми публично, а не тихо. Люди просто не успевают отслеживать уничтожение зеленых насаждений и культурного наследия курорта", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Юсуповой, параллельно с уничтожением исторического наследия "Виллы Вера" идет уничтожение гостиницы "Приморская", которая также является памятником истории и культуры. «Сначала там вырубили зеленую зону, а теперь рушат сам памятник и сторят очередной бетонный монстр», - сказала экоактивистка.

Архитекторов в Сочи также никто не ставит в известность о планах чиновников, отметила архитектор и член градсовета при главе Сочи Вера Смирнова. "На градсовет вопросы застройки парковых зон не выносятся", - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

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