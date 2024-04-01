Мирзоян заявил об отсутствии планов у Армении вступить в НАТО

01 апреля 2024, 03:30

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Армения сотрудничает с НАТО, но намерений вступить в организацию нет, заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян. Он также назвал США и Евросоюз основными партнерами страны.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе участия в ОДКБ ослабла вплоть до угроз покинуть организацию. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Армения не намерена вступать в НАТО, тем более, что страна уже сотрудничает с организацией, заявил 31 марта в интервью аргентинскому телеканалу "Todo Noticias" глава МИД Арарат Мирзоян, чьи слова цитирует РИА "Новости".

По словам министра, Армения увеличила присутствие в Косово, участвует "в операциях по поддержанию мира в Афганистане", и это - "форма сотрудничества". "Если речь идет о намерении вступить в НАТО, то нет. Сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня Армении", - добавил Мирзоян.

Также министр иностранных дел назвал США и Европу основными партнерами Армении, но заявил при этом, что ни о каком "повороте" во внешней политике речи нет. "У нас демократия, мы хотим укреплять демократические институты. Мы видим, что, например, США и Европейский союз являются основными партнерами", - заявил он, добавив, что углубляются и экономические отношения с Брюсселем и Вашингтоном.

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