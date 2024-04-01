Кабардино-Балкария показала худшую динамику рынка труда на юге России

01 апреля 2024, 01:32

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Число работающих граждан в Кабардино-Балкарии за год снизилось на 0,6%. Это худший показатель среди всех регионов ЮФО и СКФО.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 2022 год в первой десятке рейтинга регионов России по динамике рынка труда оказались Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Чечня, где число работающих граждан за год увеличилось более чем на 4%.

Рейтинг регионов России по динамике рынка труда в 2023 году опубликовало сегодня, 1 апреля РИА "Новости". Изменение числа работающих - это разница между данными за 2022 и 2023 годы.

Среди регионов юга России самое высокое место занимает Карачаево-Черкесия (3 место). За год число работающих в республике увеличилось на 7,2%. В первой десятке также Краснодарский край (шестое место с 6,5%), Северная Осетия (седьмое место с 6%) и Адыгея (восьмое место с 5,8%).

Волгоградская область - на 13 месте (4,9%), Ставропольский край - на 15 месте (4,1%), Ростовская область - на 20 месте (3,6%), Дагестан - на 29 месте (2,2%), Ингушетия - на 33 месте (1,8%), Калмыкия - на 41 месте (1%), Чечня - на 43 месте (0,9%), Астраханская область - на 52 месте (0,3%).

Единственным регионом юга России, где динамика рынка труда оказалась отрицательной, стала Кабардино-Балкария, где число работающих граждан за год снизилось на 0,6%.

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