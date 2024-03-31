Беженцы из Нагорного Карабаха на Пасху помолились о возвращении домой

31 марта 2024, 19:36

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Армяне из Нагорного Карабаха отмечали Святую Пасху в церквях Армении 31 марта. Они рассказали, что сегодня впервые Пасха отмечается ими в изгнании, на службах и в молитвах они поминали погибших и молились за возвращение домой.

Как сообщал "Кавказский узел", в 2023 году празднование Пасхи в Нагорном Карабахе прошло в условиях блокады.

Армянская Апостольская церковь (ААЦ) в 2024 году празднует Пасху 31 марта. Сегодня вечером во всех церквях страны отслужили праздничную литургию, затем - прошла церемония зажжения свечей (Чрагалуйс). Пасхе предшествовал Великий пост, продолжающийся семь недель. Последняя неделя - Страстная неделя. В Ереване по центральным улицам прошло шествие с лампадами "Благая весть Святого Воскресения", организованное ААЦ.

Армяне из Нагорного Карабаха отмечали Святую Пасху в церквях Армении 31 марта. Они рассказали, что сегодня впервые Пасха отмечается ими в изгнании, на службах и в молитвах они поминали погибших и молились за возвращение домой.

Действующих церквей в Нагорном Карабахе до войны 2020 года было более 76. Половина из них осталась на занятых Азербайджаном территориях в результате войны 2020 года. В сентябре 2023 года, как и население Нагорного Карабаха, служители Арцахской епархии также были вынуждены уехать в Армению. При этом епархия была сохранена. Духовным предводителем Арцахской епархии остался епископ Вртанес Абрамян.

Большинство беженцев, обосновавшиеся в Араратской области Армении, церковную службу по случаю Пасхи посетили в монастыре Хор Вирап.

«После войны 2020 года в каждую церковную дату мы молимся за погибших, чтим их память», - рассказала Назели Газарян, уехавшая из Гадрутского района Нагорного Карабаха. Она добавила, что к традиционным молитвам также добавились молитвы за за возвращение в Арцах.

«Посещая церковную службу, мы встречаемся, интересуемся, кто и как устроился, кто как выживает. Первые месяцы было трудно, было много социальных проблем. Особенно для пенсионеров. Сейчас, когда люди немного привыкли, начали получать пенсии, беседы наши стали поспокойнее. Но одно осталось неизменно – мы не забываем погибших и жертв. Мы поминаем всех и молимся за них. Надеемся, что вернемся и поставим цветы на их могилы», - сказала женщина.

Самвел Алахвердян из Степанакерта отметил, что приехал в монастырь Хор Вирап с семьей.

«Я ожидал, что встречу много знакомых, соседей. Мы все поставили свечи за погибших. Поделились те, что возвращение в Арцах должно быть приоритетом. Однако лишь с условием, что будут твердые международные гарантии безопасности на много-много лет. Дети и внуки должны созидать в мирных условиях, а не ждать ежечасно, что вот-вот враг нападет, или устроит блокаду, или опять устроят этническую чистку», - заметил мужчина.

Семья Донары Саакян из Аскеранского района Нагорного Карабаха обосновалась в Аратской области Армении. Она отметила, что после того, как начали получать пенсии и пособия, и нашли работу, жизнь немного наладилась. Очень помогает финансовая помощь по госпрограмме 40+10.

По словам женщины, с приходом весны они разбили огород перед домом и надеются получить к лету урожай овощей.«Сегодня в монастыре Хор Вирап я встретила много карабахцев. Мы все хотим вернуться в свои дома. Молились за это. И конечно же, вспоминали всех погибших в карабахских войнах, жертв», - рассказала Саакян.

Несмотря на то, что арцахцы находятся в изгнании, они отмечают Пасху по всем правилам, так же как в Арцахе. «накрыли пасхальный стол, поздравляем и желаем не терять надежды на хорошее, и верить в Бога», - сказала она.

Пасху в Армении называют "Затик". За день до Пасхи в церквях совершается литургия Сочельника с особой традицией зажжения свечей – Чрагалуйс. Непосредственно в день праздника утром в храмах служится Пасхальная заутреня и проходит обряд освящения четырех сторон света – Андастан. Затем служится Божественная литургия. Пасху в Армении в основном празднуют в кругу самых близких. Традиционные армянские пасхальные блюда несут в себе глубокий смысл страстей и Воскресения Христова. Так, рыба, выпечка и вино - знаки Тайной вечери - трапезы, которую совершил со своими учениками Христос в четверг, незадолго до распятия, указано в сообщении на сайте Армянского музея Москвы.

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