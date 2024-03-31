31 марта 2024, 05:05

Ущерб от загрязнения Цемесской бухты нефтепродуктами оценен в 450 миллионов рублей

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Росприроднадзор потребовал взыскать 450 миллионов рублей с владельцев судна Hai Jin Jiang за разлив нефтепродуктов в Цемесской бухте.

Как информировал "Кавказский узел", в Краснодарском крае периодически происходят разливы нефти в акватории Черного моря. В конце ноября 2023 года ученые Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии опубликовали доклад за 2021-2022 годы, согласно которому предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в воде Черного моря превышена в 1,2-12 раз. Морю понадобится много времени для того, чтобы очиститься от последствий разливов нефти, в особенности крупного выброса в августе 2021 года, и стоков коммунальных отходов, отметили экологи Евгений Витишко и Дмитрий Шевченко.

Росприроднадзор оштрафовал владельца сухогруза Hai Jin Jiang за разлив нефтепродуктов в Цемесской бухте, пишет 30 марта "Кубань сегодня".

Разлив нефтепродуктов произошел в конце февраля. В общей сложности с судна разлилось 40 тонн нефтепродуктов на общей площади 300 квадратных метров. Для ликвидации последствий спасатели установили боновые заграждения, весь объем нефтепродуктов был собран и утилизирован. Предположительно, загрязнение произошло тяжелым бункеровочным топливом.

По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, ущерб Черному морю от данного разлива превысил 450 миллионов рублей. В адрес иностранных компаний-судовладельцев из Сингапура и Шанхая направлено требование о добровольном возмещении ущерба, до тех пор на судно наложен арест.

Судовладелец признал вину в разливе нефтепродуктов и не стал оспаривать взыскание ущерба, информирует "Кубань 24".

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Примечание:

"Разлив нефти произошел под Новороссийском", "Экологи усомнились в официальной версии разлива нефти в Туапсе", "Новороссийский морской порт оштрафован за загрязнение Черного моря".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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