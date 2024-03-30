Российские мигранты прокомментировали прекращение обслуживания карты "Мир" в Армении

30 марта 2024, 03:13

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Прекращение обслуживание карты "Мир" создаст дополнительные сложности для части мигрантов, которым придется оформлять банковские карты местных банков, заявили проживающие в Армении россияне. Прекращение обслуживание карты "Мир" не скажется на турпотоке, так как с ними работает банк "ВТБ Армения", сообщили представители турагентств.

С 30 марта банки-участники армянской платежной системы ArCa прекращают обслуживать российские карты "Мир", с ними работает только "ВТБ Армения", пишет РБК со ссылкой на представителя Национальной системы платежных карт - оператора карт "Мир".

В НСПК уточнили, что в Армении работает 53 отделения ВТБ и более 190 банкоматов. Кроме того, держатели карт "Мир" могут оплачивать услуги в онлайн-банке "ВТБ Армения". Банки, отключившие поддержку карт "Мир", мотивировали решение введенным в отношении платежной системы санкциями.

Мигрант Александр Петров рассказал 29 марта корреспонденту "Кавказского узла", что уже год, как не пользуется российскими картами. "А картой "Мир" не пользовался никогда, считал это разводкой для бюджетников", - заявил он.

Лично для него прекращение обслуживания карты "Мир" проблем не создаст. "Но я понимаю, что это создает сложности для релокантов", - сказал россиянин.

По словам Петрова, карта местного банка его вполне устраивает. "Проблем с получением [карты] у меня не было. Я нахожусь в Армении на легальных основаниях. Получал карту на основании договора аренды, договора о трудоустройстве в местной фирме, а также социальной карты – регистрации физического лица в налоговой. Все эти документы у меня есть", – подчеркнул он.

Журналист Алексей Синяков в Армении пользуется исключительно картами российских банков. "Прекращение работы карты "Мир" уже создало проблемы. Пришлось в срочном порядке искать замену. Но у меня как раз истекает срок ВНЖ и придется заказывать карту в армянском банке. Карту мне обещали выдать только в одном из банков при наличии [армянской] социальной карты и [российского] загранпаспорта. В иные, куда я обращался, требовалась либо прописка, либо трудовой договор. Но у меня трудовой договор истек, и банки карту мне не выдают", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Также надо искать варианты, как переводить российскую зарплату на армянскую карту, добавил россиянин. "Если обналичивать деньги, то можно переводить в биткоины и снимать через терминалы в Ереване", - предполагает Синяков.

Россиянка Вероника Аннанурова использовала в Армении только карту "Мир". "Прекращение обслуживания создаст проблему, так как я получаю деньги из России и расплачивалась картой "Мир", не заводя местную карту. Теперь придется завести карту армянского банка", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Аннанурова не знает, с какими сложностями ей придется столкнуться при оформлении армянской банковской карты. "Но у знакомых были сложности", - отметила россиянка.

Россиянин Антон Жуков крайне редко пользуется банковскими картами России. По его словам, прекращение обслуживания карты "Мир" создаст ему проблемы, но не сильные. "Перевод с российской карты на армянскую возможен через систему денежных переводов IDram", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Фрилансер Сергей Романов отметил, что пользуется российской банковский картой для оплаты коммунальных платежей московской квартиры, в которой живет его сестра. "Карты "Мир" у меня никогда не было. Ей есть альтернатива - Visa, Mastercard. Сам пользуюсь армянской картой, которую получил еще в 2022 году, когда армянские банки не ввели заградительные условия для нерезидентов. Если бы открывал сейчас, пришлось бы денек собирать документы, но проблемой это не считаю", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам IT-специалиста Георгия Т., он довольно часто пользуется картами "Мир", так как доход он получает из России. "Прекращение работы системы в Армении означает, что я банально не смогу расплатиться картой "Мир" в магазине. Теперь нужно будет обязательно искать банкомат ВТБ. Естественно, они не на каждом углу здесь находятся. Еще одной неочевидной проблемой может быть, что ВТБ будет передавать данные властям России об операциях граждан", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Банки Армении и многие банки соседних стран, к примеру, Грузии, довольно лояльны к клиентам из России, хоть и устанавливают много требований при открытии счетов, добавил россиянин. "Строгость местных законов зачастую компенсируется необязательностью их исполнения, но и качество работы банков соответствующая. В сети достаточно примеров того, как банки блокировали счета за подозрительные операции", - отметил IT-специалист.

Россиянин Павел рассказал, что пользовался российскими картами недолго – в первые дни эмиграции в феврале-марте 2022 года. "Собственно, физический "Мир" у меня появился поздно, а виртуальная карта работала тогда не очень хорошо. Так что лично меня это не так аффектит, но я знаю, что довольно много людей до сих пор пользуется "Миром", в том числе и некоторые мои друзья тут. Причин несколько. Во-первых, финансовые связи с Россией полностью порвали далеко не все. Во-вторых, открытие карты в Армении – лишние траты, и нужны документы, которые тоже непросто получить, так как миграционная служба последние полгода перегружена. Для примера, открытие [карт] в популярных банках для иностранца стоит 15-20 тысяч драмов (38-50 долларов)", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, прекращение обслуживания карты "Мир" проблем ему не доставит, так как он адаптировался еще в 2022 году. Однако такая возможность была не у всех, подчеркнул он.

По его мнению, главная альтернатива карте "Мир" для туриста – это наличные. "Тут на самом деле мало что поменялось. Я и так советовал гостям из России брать наличные рубли, курс в обменниках заметно лучше, чем у карты "Мир". Сложнее с эмигрантами, но альтернативы тоже есть. "ВТБ Армения" обещает продолжать обслуживать "Мир" в своих банкоматах, но как это будет работать и на каких условиях - неясно. Если клиентов с "Мир" окажется слишком много, есть риск, что будут комиссии. Также до сих пор работает [система денежных переводов] Юнистрим в одном из банков. Также бывают обменники, которые принимают рубли не наличными, а на счет в России. Думаю, их станет больше. Наконец, можно меняться со знакомыми", - предположил Павел.

С открытием армянских карт, по его словам, есть некоторые трудности. "Много бумажек, довольно дорого стоит обслуживание. Причем открыть счет – полдела, основные проблемы будут потом. Нередко бывают технические сбои, изменения условий обслуживания в худшую сторону. Сейчас разворачивается небольшой скандал. [Россияне] работали в армянской компании и уволились, через полгода банк прислал им письмо, что на этом основании закроет счета, и потребовал дополнительные документы. Какие именно документы, непонятно, у разных сотрудников банка разные мнения. Кому-то без этих документов решили не закрывать счета, кому-то с документами закрыли, кому-то решили закрыть, а потом прислали письмо, что не закроют. В общем, бардак. Знающие люди говорят, что лучший банк Армении – это три разных банк", - заключил он.

В туристической компания One way tour корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что их клиенты оплачивают услуги в основном наличными. "Бывает, что оплата проходит по карте. Так как российские карты давно не принимаются к оплате из-за санкций, российские туристы платят наличными или через терминалы. Прекращение обслуживания карты "Мир" не скажется существенно на туристическом потоке, тем более что один из местных банков продолжит обслуживать эту систему", - заявила представитель компании.

В туристическом агентстве Sputnik считают, что прекращение обслуживания карты "Мир" не скажется на туристическом потоке. "Если остается один банк, обслуживающий эту систему, туристы столкнутся с дополнительными сложностями. Придется узнать, где есть банкоматы, чтобы обналичить деньги, либо возить с собой наличные", - заявил сотрудник агентства корреспонденту "Кавказского узла".

Корреспондент "Кавказского узла" поинтересовался в 10 банках условиями открытия карты для российских граждан.

Для открытия карты в Ardshinbank нерезидент должен соответствовать одному из пяти условий: наличие армянского трудового договора; нотариально заверенного договора об аренде жилья; постоянного места жительства; наличие недвижимости в собственности; регистрации ИП или юридического лица. Открывается карта по российскому паспорту, в том числе внутреннему. С нерезидентов взымается за открытие карты 15 тысяч драмов (38 долларов).

Evocabank не взимает платы за открытие карты. Нерезидент должен иметь нотариально заверенный паспорт, а также один из следующих документов: вид на жительство; трудовой договор; договор об аренде жилья; наличие собственной недвижимости; при оформлении вклада на срок не менее шести месяцев на сумму в 20 тысяч долларов США или суммы эквивалентной ей.

Unibank для открытия карты для нерезидентов требует паспорт, а также трудовой договор или договор об аренде жилья. Обойдется такая карта в 10 тысяч драмов (25 долларов).

Еще ряд банков требует для открытия карты наличие ВНЖ.

В банк ACBA также нужно представить оба российских паспорта – внутренний и заграничный, договор об аренде жилья или справку с места жительства. Также придется уплатить 15 тысяч драмов (38 долларов) за открытие карты.

Для открытия карты в Inecobank нужен российский паспорт, договор об аренде жилья или трудовой договор, в том числе с иностранной компанией. С нерезидентов за открытие карты банк взымает единовременную плату в 25 тысяч драмов (64 доллара).

Ряд банков открывает карту после рассмотрения заявки от нерезидента. В Ameriabank за заявку на открытие карты придется уплатить 20 тысяч драмов. Срок ее рассмотрения - до двух недель. К заявке необходимо приложить ВНЖ, паспорт, договор об аренде жилья или армянский трудовой договор. Armeconombank требуется наличие либо ВНЖ, либо договора об аренде жилья на срок не менее шести месяцев, или трудовой договор. После одобрения запроса, наличие при себе паспорта. Для открытия счета придется заплатить 50 тысяч драмов (127 долларов). Araratbank и AMIO Bank заявку рассматривают на основании российского загранпаспорта.

Получить карту ID Bank можно, подав заявку онлайн. Нужно указать данные российского паспорта, справку НДФЛ-2, а также трудовой договор или договор об аренде жилья. Также нужно заполнить анкету. Оформление карты займет срок от трех до пяти дней. Дополнительных выплат для нерезидентов банк не предусматривает.

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