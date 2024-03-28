28 марта 2024, 23:54

Армения отправила гуманитарный груз для беженцев из сектора Газа

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Около 30 тонн продуктов питания и медикаментов, оплаченные средствами резервного фонда Армении, отправлены через Египет вынужденно перемещенным жителям сектора Газа. Это первая отправка гуманитарной помощи для палестинцев из Армении. 

Гуманитарная помощь предназначена для людей, вынужденно перемещенных в связи с военными действиями на КПП Рафах, это около 1,5 млн человек, объявила администрация премьер-министра 28 марта.

Груз состоит из продуктов питания (консервы, сухпайки) и лекарств (медицинские растворы, антибиотики). "Общий объем гуманитарной помощи составляет 29,94 тонны. Переброску гуманитарной помощи обеспечивает Минобороны, на эти цели ведомству выделят дополнительные средства, сообщил замминистра внутренних дел на заседании правительства, трансляцию которого смотрел корреспондент "Кавказского узла".

Договоренность о предоставлении помощи была достигнута с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе его визита в Египет 5 марта. На встрече с президентом Египта Пашинян заявил, что "Ереван присоединяется к призывам международного сообщества о немедленном установлении перемирия в секторе Газа", а в вопросе доставки гуманитарной помощи для пострадавших в результате боевых действий "нуждается в поддержке Каира".

Это первый отчет властей Армении об отправке гуманитарной помощи для жителей Палестины. В публикации администрации премьера от 28 марта отмечается, что впоследствии "возникли вопросы, связанные с логистикой".

Посол Армении в Египте Грачья Поладян 28 марта встретил гуманитарный груз в аэропорту и вместе с сотрудниками аэропорта передал Египетской организации "Красный полумесяц". Предполагается, что в течение 1-2 дней груз дойдет до переселенцев, говорится в сообщении, опубликованном на Facebook*-странице посольства Армении в Египте.

Очередное обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа. 

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Примечание:

"Военная помощь Франции Еревану усилила противостояние Запада и России", "Калиматов отчитался о новой партии помощи для палестинцев", "Число прибывших в Дагестан палестинских беженцев достигло 183".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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