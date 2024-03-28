ФСБ отчиталась о разгроме ячейки экстремистов в Ростове-на-Дону

28 марта 2024, 02:53

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Силовики задержали в Ростове-на-Дону шестерых человек, назвав их участниками запрещенной в России экстремистской организации "Алля-Аят". Согласно версии обвинения, они активно занимались вербовкой "под зарубежным кураторством". Суд отправил четверых обвиняемых под стражу, еще одну - под домашний арест.

Одного из задержанных, 65-летнего жителя Ростова-на-Дону, правоохранители считают организатором деятельности запрещенного религиозного объединения. Еще пятеро задержанных, согласно версии следствия, были его участниками.

Как утверждают следователи, пожилой мужчина был «приверженцем вероучения "Алля-Аят*» и в 2023 году организовал в Ростове-на-Дону религиозное объединение на его основе, куда привлек местных жителей.

"Общие собрания и сеансы «псевдолечения» обвиняемые проводили в помещении арендованного офиса, используя религиозные практики экстремистской организации", - говорится в сообщении, опубликованном 27 марта на официальном сайте областного управления СКР.

В сообщении отмечается, что сотрудники ФСБ и МВД совместно провели обыски в домах задержанных и в офисе, где, по их данным, проводились собрания. По информации ведомства, были "изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия", однако в публикации не уточнено, о каких именно предметах идет речь.

Задержанные действовали "под зарубежным кураторством", вели "агрессивную вербовочную политику среди жителей" и выводили "финансовые потоки" в "недружественные государства", сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах ТАСС.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону 27 марта избрал меру пресечения пятерым обвиняемым - предполагаемому организатору ячейки и трем предполагаемым участникам, среди которых две женщины, назначено содержание под стражей до 24 мая. Еще одну предполагаемую участницу организации суд отправил под домашний арест, сообщило агентство.

Вербовочную работу обвиняемые вели не только среди гражданского населения, но и среди военных, утверждает источник РИА "Новости". По его данным, "участники оккультно-религиозного движения пропагандировали собственный метод псевдо-оздоровления и самолечения", который прежде распространился в Казахстане.

65-летнему ростовчанину обвинение предъявлено по статье об организации экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.2 УК России), которая предусматривает от шести до десяти лет лишения свободы. Остальным пятерым задержанным обвинение предъявлено по части 2 той же статьи, она предполагает от двух до шести лет заключения.

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