Четыре человека арестованы в Краснодаре по подозрению в попытке теракта

27 марта 2024, 14:43

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Заключены под стражу четверо подозреваемых в поджоге оборудования железной дороги в Краснодаре, дело расследуется по статье о попытке теракта, сообщили в полиции.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта в Ростове-на-Дону были арестованы четверо местных жителей, которые подозреваются в поджогах трансформаторных подстанций и подготовке поджога нефтепровода.

Сообщение о том, что вблизи платформы «МЖК» в Краснодаре поврежден батарейный шкаф, предназначенный для работы железнодорожной инфраструктуры, поступило от работников СКЖД, сообщила сегодня пресс-служба транспортного управления МВД по ЮФО.

"Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что имело место вмешательство посторонних лиц - был совершен поджог батарейного шкафа. Происшествие не повлияло на движение составов железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении на сайте управления.

Сотрудники отдела уголовного розыска транспортного управления совместно с сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю задержали четырех человек, подозреваемых в причастности к поджогу. "Большинство из них неоднократно судимы за совершение различных преступлений", - отмечается в публикации.

Следователь МВД возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ (покушение на теракт группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). "Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщило ведомство.

Часть 2 статьи 205 УК РФ предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

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