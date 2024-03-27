Житель Ессентуков заподозрен в подготовке поджога здания Минобороны

27 марта 2024, 04:35

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В Ставропольском крае задержан местный житель, подозреваемый в подготовке поджога здания министерства обороны, сообщает ФСБ. По данным ведомства, он контактировал с членом террористической организации, от которого получил такое задание.

Житель Ессентуков заподозрен в том в попытке совершить поджог административного здания министерства обороны в Ставрополе.

По данным краевого управления ФСБ, задержанный в феврале 2023 года связался с представителем запрещенной в Российской Федерации террористической организации "Легион "Свобода России". По его задания житель Ессентуков купил компоненты для зажигательной смеси, пишет ТАСС 26 марта со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Осуществить задуманное мужчина не смог, так как был задержан. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30 - пункту "а" части 2 статьи 205 (покушение на совершение террористического акта) и статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией), информирует РИА "Новости".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 25 марта в Ростове-на-Дону были арестованы четверо местных жителей, которые подозреваются в поджогах трансформаторных подстанций и подготовке поджога нефтепровода.

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