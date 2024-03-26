ФСБ отчиталась о задержании боевика "Айдара"*

26 марта 2024, 18:53

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В Ростовской области задержан член батальона "Айдар"*, участвовавший в обстрелах жителей Горловки, сообщила ФСБ.

Управление ФСБ России по Ростовской области отчиталось о задержании члена батальона "Айдар"*, получившего российское гражданство в 2023 году. По данным ведомства, он вступил в батальон в 2015 году. "Занимая должность наводчика БМП, он принимал непосредственное участие в обстрелах мирного населения города Горловка Донецкой Народной Республики. Подозреваемый задержан", - процитировало сообщение РИА "Новости".

Возбуждено уголовное дело по статье об организации террористического сообщества и участии в нем (часть 2 статьи 205.4 УК РФ), говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пяти годам колонии по статье об участии в террористическом сообществе Владимира Удовика, признав его стрелком украинского батальона "Айдар"*.

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