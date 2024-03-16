Прокуратура отреагировала на жалобы жителей Полтавской на сброс стоков около свалки

16 марта 2024, 04:01

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После того, как жители станицы Полтавской обнаружил сбросы стоков в канал орошения рисовых полей, они обратились к природоохранную прокуратуру. Буквально через пару часов на место выехали полицейские и зафиксировали сбросы, сообщил активист Сергей Сальников.

Как писал "Кавказский узел", активисты зафиксировали сбросы стоков в канал орошения рисовых полей около станицы Полтавской, заявила лидер движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева. Она предположила, что в систему орошения попали сбросы с мусорного полигона.

В зернах риса, выращенного в Красноармейском районе неподалеку от мусорного полигона в станице Полтавской, найдены токсичные вещества, сообщил в октябре 2023 года Россельхознадзор. Ведомство сообщило, что рис, в котором найдены свинец и мышьяк, собран с поля, чтобы не допустить его поступления в продажу. В сентябре 2023 года, Национальный рисовый союз потребовал от Следкома наказать лидера движения "Полтавская против свалки" Наталью Гаряеву за опубликованные в Википедии сведения о том, что мусорный полигон около станицы Полтавской отравляет выращиваемый неподалеку рис.

15 марта активист из станицы Полтавской Сергей Сальников рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он сразу после обнаружения стоков обратился к новому межрайонному природоохранному прокуратуру, на что была получена мгновенная реакция. «Буквально через 2-3 часа после моего обращения выехали полицейские, которые тщательно вместе с нами осмотрели и зафиксировали вытекающую со свалки жижу», - рассказал он.

Станичники очень надеются на реакцию нового природоохранного прокурора. «В настоящее время мы ждем последующей реакции на выезд на место полиции и фиксации ими данных сливов со свалки в водоем», - рассказал Сальников.

По словам Натальи Гаряевой, последний раз они фиксировали подобные сливы со свалки в водоем в прошлом году, но, несмотря на жалобы, никаких мер тогда не было предпринято. "Сейчас мы зафиксировали мутно-белую жидкость. Мы не знаем, фильтрат это или что-то. Или они подкрашивают, или химию какую то сливают. Мы не можем утверждать что это, но мы видим, что «это» вытекает с канала, который возле свалки находится. Этот канал соединяется далее с рекой Протока, после этого река Протока несет свои воды в Азовское море. О том, что со свалки загрязненные воды попадают в Азовское море, говорил публично даже рисовод Ковалёв, и говорил многократно на сходах граждан. Он кричал, что в этих водах полно мышьяка и ртути. Потом он же и губернатору сказал, что на свалке есть сбросной канал, который соединяется с рекой Протока. То есть та сторона сама подтверждает, что вся эта жижа течет в реку и затем в море", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Также Гаряева прокомментировала ситуацию вокруг свалки. "По нашим данным, свалка полностью закрыта и туда мусор не везут. Мусор мы не фиксировали и никаких завозов туда пока нет. Но вызывает опасение то, что сотрудники полигона говорят о том, что к лету они выйдут на работу. Сейчас они пока на минималке дома сидят. А в арбитраже также рассматривается иск, который подал полигон к министерству ЖКХ с требованием включить их опять в территориальные схемы», - рассказала активистка.

17 октября 2022 года прокуратура Кубани сообщила, что Красноармейский райсуд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры и обязал ООО Многопрофильное предприятие "ЖКХ" Красноармейского района обеспечить системой отвода биогаза полигон отходов в станице Полтавской и разместить там дренажную систему и локальные очистные сооружения. Кроме того, суд обязал компанию "разработать нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, обеспечить технологический цикл по изоляции отходов, а также устранить иные нарушения". Активисты заявили после суда, что признание судом нарушений при работе полигона стало маленькой победой в борьбе против свалки.

Напомним, противники свалки в Полтавской, требовавшие закрытия мусорного полигона, неоднократно сталкивались с административным и уголовным преследованием. Силовики оформляли протоколы в отношении жителей станицы за участие в несанкционированных акциях, перекрытие дороги, неподчинение законным требованиям сотрудников полиции.

14 декабря 2023 года власти сообщили, что свалка будет исключена из территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Однако станичники сообщили, что по ночам на закрытый полигон все еще иногда привозят отходы.

Жители станицы Полтавской вели долгую борьбу за закрытие мусорной свалки. 4 декабря 2023 года полигон был закрыт, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба жителей Полтавской против свалки".

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