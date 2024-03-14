Дело о нападении на чиновника и судью в Черкесске дошло до суда

14 марта 2024, 20:38

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Завершено расследование нападения в Черкесске на судью Арбитражного суда и замруководителя управления Федерального казначейства. В суд передано дело против одного из участников нападения, дело в отношении остальных подозреваемых, которые объявлены в международный розыск, выделено в отдельное производство.

Как писал "Кавказский узел", четыре человека избили 20 февраля 2023 года в Черкесске судью Арбитражного суда и замруководителя управления Федерального казначейства. Нападавшие объявлены в розыск, возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и разбойном нападении. Один из пострадавших получил не менее восьми ударов битой, следует из видеозаписи инцидента. Следствие сообщило, что в нападении участвовали четыре жителя Карачаево-Черкесии, один из них был задержан, еще трое арестованы заочно и объявлены в международный розыск.

Завершено расследование дела о нападении на судью Арбитражного суда и замруководителя управления Федерального казначейства, сообщило сегодня управление Следкома по Карачаево-Черкесии.

По данным следствия, 20 февраля 2023 года четверо жителей республики с целью хищения имущества совершили разбойное нападение на заместителя руководителя Управления казначейства по КЧР, судью Арбитражного суда КЧР и двоих местных жителей. В ходе нападения обвиняемые, вооружившись деревянными бейсбольными битами и иными предметами, используемыми в качестве оружия, действуя группой лиц, нанесли несколько ударов указанным лицам и, похитив имеющееся при них имущество, скрылись с места преступления. В результате преступных действий пострадавшие с различными травмами доставлены в медицинское учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь. В ходе нападения у одного из потерпевших была похищена сумка с находившимся там имуществом на сумму свыше 200 тысяч рублей, в том числе паспортом и травматическим пистолетом, говорится в сообщенииреспубликанского Следкома.

В декабре 2023 года один из обвиняемых, 26-летний местный житель, задержан, он заключен под стражу и ему предъявлено обвинение в покушении на убийство группой лиц по предварительному сговору, разбое с причинением тяжкого вреда здоровью, хищении огнестрельного оружия и документа. Дело передано в суд.

Остальные подозреваемые остаются в международном розыске, их дело выделено в отдельное производство, сообщается в Telegram-канале ведомства.

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