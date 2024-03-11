Четверо бойцов из Каменска-Шахтинского убиты в зоне СВО

11 марта 2024, 08:28

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Андрей Сосула, Александр Шестаков, Виктор Худяков и Станислав Решетняк из Каменска-Шахтинского погибли на Украине. С начала военной операции подтверждена гибель не менее 397 жителей Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", ранее стало известно о гибели на Украине Евгения Чеботарского из Веселовского района. Он стал, по меньшей мере, 393-м жителем Ростовской области, чья гибель в военной операции была подтверждена официально.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

В зоне проведения военной операции на Украине погибли жители Каменска-Шахтинского Андрей Сосула, Александр Шестаков, Виктор Худяков и Станислав Решетняк. Военный комиссар Каменска-Шахтинского, Донецка и Каменского района полковник Юрий Васильцов передал их родственникам ордена Мужества, которыми погибшие военнослужащие награждены посмертно, сообщила 21 февраля на своем сайте газета Ростовской области "Наше время".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 397 жителей Ростовской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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