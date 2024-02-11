Двое военных осуждены в Ростове-на-Дону за убийство сослуживцев

11 февраля 2024, 20:45

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Южный окружной военный суд утвердил приговоры контрактнику Юлию Бухнеру и мобилизованному Александру Корихину, признав их виновными в убийствах, которые они совершили в зоне специальной военной операции.

Корихин был призван в армию по мобилизации в сентябре 2022 года. В январе 2023 года во время конфликта с другим военнослужащим он застрелил его из автомата АК-47. От полученного ранения правого плеча и шеи тот скончался. Как следует из приговора, опубликованного на сайте суда, военнослужащие связали сослуживца и повезли к командиру войсковой части. По дороге Корихин вывел сослуживца из машины и расстрелял.

Мать погибшего требовала ужесточить наказание. По ее словам, Корихин и другие военные похитили, избили ее сына, связали портупеей, а затем – убили.

Суд учел участие обвиняемого в СВО и заявление о желании отправиться на фронт снова. Санкции уголовной статьи предусматривают от шести до пятнадцати лет лишения свободы. Суд назначил ему семь с половиной лет колонии строгого режима.

Также утвержден приговор Ростовского гарнизонного суда контрактнику Юлию Бухнеру. В феврале 2023 года в зоне СВО он ударил ударил знакомого табуретом по голове, а потом перерезал ножом горло. В результате кровопотери тот скончался на месте. Суд учел участие обвиняемого в спецоперации, награждение медалями и статус ветерана боевых действий. Апелляция снизила срок на три месяца и приговорила его к девяти годам и девяти месяцам колонии, при этом оставив в силе гражданский иск сожительнице погибшего – он в качестве компенсации морального вреда обязан выплатить ей 700 тысяч рублей.

"Кавказский узел" также писал, что контрактник осужден в Новочеркасске за нападение на сослуживцев

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