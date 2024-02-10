Фигурка Фемиды. Фото: © Фото Елены Синеок, Юга.ру

10 февраля 2024, 07:46

Контрактник осужден в Новочеркасске за нападение на сослуживцев

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Новочеркасске приговорил к пяти годам и трем месяцам заключения военнослужащего-контрактника Николая Пряженникова, который, по версии следствия, нанес по несколько ударов ножом двум своим сослуживцам.

По версии следствия, летом 2023 года военнослужащий-контрактник Николай Пряженников вместе с другими бойцами направлялся в пункт временной дислокации и один из сослуживцев положил ногу на его голову. Пряженников за это нанес ему три удара ножом в ногу.

В конфликт вмешался еще один военнослужащий. Пряженников нанес ему несколько ударов ножом в область головы, передали 9 февраля "Кавказ. Реалии"*

Новочеркасский гарнизонный военный суд признал Николая Пряженникова виновным. Во время суда он признал свою вину и раскаялся. Суд приговорил его к четырем годам и трем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщил "Ростов-на-Дону Онлайн" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

Комментариев от представителей Николая Пряженникова не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 9 июня 2023 года стало известно, что суд в Ростове-на-Дону признал военнослужащего-контрактника виновным в самовольном оставлении воинской части и приговорил его к пяти годам и шести месяцам заключения.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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