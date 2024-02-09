Следственный комитет. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"

09 февраля 2024, 15:39

Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в причастности ИГ*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи заподозрили в участии в ИГ* жителя Кабардино-Балкарии, который с июня 2023 года находится под стражей по делу об угрозах в адрес силовиков и покушении на убийство.

Следком России по Кабардино-Балкарии сообщил о начале расследования уголовного дела об участии в деятельности террористической организации. По версии следствия и суда в конце июня 2023 года на улице Чернышевского в Нальчике мужчина напал с ножом на прохожего, а потом оказал сопротивление сотрудникам полиции при задержании - пытался напасть на них с ножом. Полицейские применили оружие и ранили его.

"В ходе расследования уголовного дела следователем во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по КБР были получены сведения о том, что подозреваемый в июне 2023 года присягнул и стал участником международной террористической организации "Исламское государство"*", - указано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что Кассационный суд на два месяца, до трех лет и восьми месяцев,  снизил срок заключения жителю Кабардино-Балкарии Андрею Барышеву по делу о нападении на силовиков. Барышев утверждал в суде, что силовики избили и оговорили его.

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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