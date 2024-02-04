Правительство объявило о создании военных центров в семи вузах на юге России

04 февраля 2024, 17:42

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Учебные военные центры для студентов решено создать в вузах Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии и Чечни, следует из распоряжения правительства России.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился создать в 16 российских университетах, в том числе в Астрахани и Грозном, учебные центры для военной подготовки студентов. Минобрнауки и Минсельхозу было поручено создать военные учебные центры "в рамках финансового обеспечения выполнения государственного задания в целях оказания услуг по обучению граждан РФ, обучающихся по очной форме обучения, по программам военной подготовки".

Ранее Минобрнауки отчиталось, что совместно с Минобороны разработало модуль "Основы военной подготовки", который направлен в вузы для включения в образовательные программы бакалавриата и специалитета, а также дополнительные профессиональные программы, сообщил 28 декабря 2022 года "Интерфакс".

Правительство России опубликовало распоряжение о создании военных учебных центров при федеральных государственных вузах, фактически речь идет о так называемых "военных кафедрах", сообщило 3 февраля "Новое дело".

Распоряжение датировано 31 января и размещено на правительственном сайте "Официальное опубликование правовых актов". Согласно документу, центры решено создать в 17 вузах, в том числе в семи вузах в регионах юга России.

Среди них - Дагестанский государственный технический университет, Грозненский государственный нефтяной технический университет, Ингушский госуниверситет, Кабардино-Балкарский госуниверситет имени Бербекова, Калмыцкий госуниверситет, Майкопский государственный технологический университет и Северо-Кавказская государственная академия в Черкесске.

На создание военного учебного центра на базе Дагестанского государственного технического университета выделено около 15 миллионов рублей, центр начнет прием обучающихся с сентября 2024 года, сообщила в октябре 2023 года и.о. проректора вуза по воспитательной работе Тамила Рагимова.

"Создание и функционирование военных кафедр на базе высших учебных заведений являлось широко применяемой практикой, используемой в Советском союзе для эффективной подготовки военного резерва. Для нашего вуза это новый вид деятельности. […] На данном этапе работы по сдаче обновленного здания и материально-технической базы военного учебного центра находятся в завершающей стадии создания", - процитировало 24 октября 2023 года Тамилу Рагимову ТАСС.

По ее словам, создание центра курирует Минобороны, руководить военным учебным центром и преподавать специальные военные дисциплины будут военные.

В сентябре 2024 года в центр будет набрано более 100 студентов университета, которые наряду с основным обучением смогут получить военные звания и специальности, говорится в публикации.

Напомним, до 2019 года в вузах существовали военные кафедры и учебные центры, а также три программы обучения. Затем их объединили в единые военные учебные центры, где готовят офицеров запаса и кадровых офицеров, а также рядовых и сержантов запаса. С учетом новых учебных центров общее число таких структур при вузах выросло до 120, сообщило в декабре 2022 года ТАСС.

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