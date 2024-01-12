Критики Кадырова объяснили мотивы угроз родным

12 января 2024, 00:03

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

<p">НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО". <p">Угрозы администраторам чеченского оппозиционного Telegram-канала и давление на их родственников в Чечне вызвано политической активностью команды, рассказали они "Кавказскому узлу". Все критики чеченских властей находятся в опасности, даже если прямых угроз в их адрес не поступает, считают представители ассоциации Vayfond.

Как писал "Кавказский узел", родственники людей, подозреваемых в экстремизме, несут ответственность за их действия, заявил 30 декабря 2023 года Рамзан Кадыров на совещании с чеченскими силовиками. Власти Чечни будут избавляться от критиков, где бы те ни находились, отметил он. Позже силовики в Чечне пригрозили расправой родственникам двух человек, потребовав добиться прекращения критики в адрес властей республики, сообщили активисты.

В Чечне на родственников активистов оказывается давление, им запрещен выезд за пределы региона, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" администратор оппозиционного властям Чечни Telegram-канала.

"Наши родственники остаются в Чечне, так как не имеют возможности уехать. В частности, некоторых не выпускают сами кадыровцы и держат их в качестве заложников. Мы не имеем с ними постоянной связи, поэтому не можем сказать в каком положении они находятся и какие планы имеют", - сообщил собеседник.

Он отметил, что "угрозы начались с момента, когда им стали известны личности некоторых членов команды канала". "С тех пор как мы выступаем в голосовых чатах и записываем аудио- и видеообращения, наши родственники стали периодически получать такие угрозы и предупреждения. Мы ведем активную информационную деятельность в последние месяцы, освещая, в частности, тему отправки чеченцев в Украину. Однако, само совещание и новая волна угроз связана, по нашему мнению, с политической активностью, которую мы недавно начали. В ноябре мы опубликовали нашу программу освобождения Чечни и начали активную работу в этой сфере в Чечне и за ее пределами, о чем за несколько дней до совещания узнали власти Чечни. Мы считаем, что совещание было по большей части посвящено именно нам. Каких-то иных публикаций, которые бы могли их спровоцировать на такое, не было", - рассказал источник.

Давление и угрозы на активистов и их родных было и прежде, также сообщили представители Telegram-канала. "Были случаи, когда наших родственников забирали в РОВД и держали некоторое время. Также проходили обыски в домах наших родственников, в том числе используя металлоискатели. Сейчас им не разрешают выезжать из России. На этот момент информации о том, что наши родственники похищены и удерживаются, у нас не имеется. Однако и такое уже бывало", - сообщил администратор.

После упомянутого совещания Кадырова активисты не зафиксировали сообщений других активистов и каналов об аналогичном давлении на родственников. "В целом, конечно, все критики и противники режима являются потенциальной мишенью и к ним будут претензии", - заключил собеседник.

Представители ассоциации Vayfond, занимающейся кейсами оппонентов чеченских властей, как в России, так и в Европе, отметили, что за последний год им не поступали какие-либо угрозы.

"Лишь через родственников, это обычная схема, но напрямую не было. Всем известна история Ясина Халидова, которого мы взяли под свою опеку, нашли и обеспечили ему в России защищенный адрес, где он мог скрываться прежде, чем сможет выехать, обеспечивали питанием. Власти Чечни знали, что ему помогаем мы. Однако, когда <другой оппозиционный властям Чечни Telegram-канал> выложил информацию об этом, напрямую к нам никто не обращался, несмотря на то, что Халидова очень разыскивали", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" юрист организации.

20 мая 2023 года 19-летний сотрудник полиции из Чечни Ясин Халидов был задержан пограничниками на автомобильном пункте пропуска Исилькуль в Омской области при попытке перехода российско-казахстанской границы. Ранее он попытался уволиться со службы, чтобы не возвращаться в зону СВО. Правозащитники заявили, что Халидову в республике угрожает опасность. Сотрудники полиции Чечни не сообщили адвокатам о местонахождении Ясина Халидова, задержанного при попытке выехать в Казахстан. Адвокат Александр Немов подал жалобы в полицию, прокуратуру и управление ФСБ по Чечне в связи с исчезновением Халидова после задержания. Правозащитники признали Халидова политзаключенным.

В ЕС в последнее время прямых угроз активистам не поступало, кроме блогеров Хасана Халитова и Тумсо Абдурахманова, угрозы в отношении которых перманентны, отметила собеседница. "Случаи физической расправы с родственниками критиков чеченских властей в прошлом были многократно, например, с родными Халитова, Абдурахманова, активистов оппозиционного Telegram-канала, к которым применяли и физическое насилие и психологическое", - отметила она, добавив что в последнее время информации о таких случаях не поступало.

В организации также обратили внимание, что "уязвимость известных критиков <чеченских властей> и наличие угрозы в отношении них сохраняется в Европе, однако вероятность реализации этих угроз напрямую зависит от протоколов их собственной безопасности".

"Например, история с блогером Мамиханом Умаровым (Анзором) из Вены, к нему вошли в доверие, он был неосторожен, не скрывался. Был второй, Имран Алиев, приютил незнакомых людей, дал свой адрес. Это зависит ровно от того, насколько человек осторожен. Мы живем в Европе на засекреченных адресах, стараемся не встречаться с незнакомыми людьми", - рассказали в организации.

В июле 2020 года блогеры из чеченской диаспоры, которые критикуют режим Рамзана Кадырова, рассказали о регулярно поступающих угрозах. Они сообщили об этом после убийства в Австрии уроженца Чечни Мамихана Умарова, известного как "Анзор из Вены". "Кавказский узел" собрал истории устранения оппонентов Рамзана Кадырова в ЕС, в том числе Мамихана Умарова и Имрана Алиева в справке "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

"Что касается возможности попасть в Европу после украинских событий <сторонникам Кадырова>, то это не представляет никакой сложности. Могут приехать по любой визе, приезжая даже нелегально, за 1-2 тысячи евро, без загранпаспорта, без визы до шенгенской страны и сдаются, рассказывая фейковые истории, здесь таких много. Есть люди, даже без денег готовы выполнить приказ Кадырова. У него возможностей много, все зависит от самих потенциальных жертв", - рассказали в организации.

В самой Европе сохраняется значительное число сторонников Рамзана Кадырова, в отношении которых нет никаких угроз выдворения, несмотря на потенциально угрожающую безопасности ЕС деятельность, осуществляемую ими, рассказали в Vayfond.

"Никто их не выдворяет, такие прецеденты нам не известны. У нас даже был разговор с представителями ЕС, они сказали, что эти люди опасны для нас лично, но не представляют угрозу для них", - отметили в организации.

Еще в 2016 году Рамзан Кадыров озвучил угрозы в адрес соотечественников, живущих за рубежом. "У нас есть данные на каждого из вас, и мы знаем, кто вы... Мы знаем, откуда вы пишете, и вы все – в наших руках. И поэтому не вредите сами себе", – привела "Служба переводов с кавказских языков" слова главы Чечни.

Родственники критиков Рамзана Кадырова неоднократно подвергались давлению властей. Так, в декабре 2021 года критики Кадырова заявили о массовых похищениях их родственников в Чечне и Астрахани.

18 января 2023 года Центр защиты прав человека "Мемориал" сообщил, что после проверки подтвердилась информация оппозиционных властям Чечни телеграм-каналов о похищении чеченскими силовиками не менее 25 жителей села Алхан-Кала. 24 апреля того же года правозащитники сообщили, что группа жителей села, чье местонахождение было неизвестно после их похищения силовиками в январе, находится в одном из изоляторов Чечни по обвинению в причастности к боевикам.

Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники отметили, что жители Чечни, родные которых удерживаются силовиками, не обращаются за помощью в правозащитные организации, так как боятся, что это усугубит положение их родных и самой семьи.

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне".

Брать в заложники родственников - исторически нехарактерная для Кавказа практика, указал ранее президент Конгресса народов Кавказа Руслан Кутаев. "Никогда на Кавказе в межкавказских отношениях и в особенности у мусульман не наказывали людей за несовершённые ими дела", - сказал он "Кавказскому узлу", добавив, что на Кавказ эту практику принесли российские военные. Но даже российские власти в царское время ограниченно применяли практику похищений родных, подчеркнул Кутаев.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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