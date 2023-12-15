15 декабря 2023, 11:56

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Сегодня исполнилось 12 лет со дня убийства учредителя дагестанской газеты "Черновик" Хаджимурада Камалова. Его убийство произошло в символическую дату - День памяти погибших журналистов.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря 2011 года, в День памяти погибших журналистов, был убит учредитель "Черновика" Хаджимурад (Гаджимурад) Камалов. Убийцы выстрелили в него 14 раз. Камалов занимался журналистскими расследованиями, в том числе по поводу исчезновения людей, был автором статей с критикой властей и руководства МВД Дагестана.

С 1991 года 15 декабря в России отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга.

Сегодня исполнилось 12 лет со дня убийства Хаджимурада Камалова, напомнил в своем телеграм-канале дагестанский журналист Тимур Магомаев. "12 лет назад в этот день убили Хаджимурада Камалова. Время идет, не стоит на месте, и, кажется, что память о людях стирается, но нет. Не о всех", - написал он.

Напомним, в июле 2009 года Хаджимурад Камалов в эксклюзивном интервью "Кавказскому узлу" указал, что дестабилизация обстановки в Дагестана стала следствием "чрезвычайно высокой концентрации власти в руках бывшего министра внутренних дел Дагестана" Адильгерея Магомедтагирова. Ситуация в республике улучшится в том случае, если прекратится насилие над инакомыслящими, сказал тогда Камалов. На "Кавказском узле" размещен текст этого эксклюзивного интервью Камалова "Кавказскому узлу".

В марте 2018 года родные и коллеги Хаджимурада Камалова добились передачи дела о его убийстве в центральный аппарат Следкома. Расследование завершилось к концу сентября 2020 года. Заказчиком преступления был назван бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев.

В организации убийства и убийстве Хаджимурада Камалова были обвинены, помимо Шамиля Исаева, еще трое уроженцев Дагестана – Мурад Шуайбов, Магомед Хазамов и Магомед Абигасанов. Им предъявлены обвинения по статьям: "Организация посягательства и посягательство на жизнь общественного деятеля", "Бандитизм", "Содействие террористической деятельности" и "Незаконные приобретение, хранение, ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

1 июля 2022 года суд признал всех четырех подсудимых виновными. Исаев и Абигасанов получили по 16 лет лишения свободы, Шуайбов - 23 года, Хазамов - 24 года. С выводами суда не согласились редакция «Черновика» и Магди Камалов - брат Хаджимурада и издатель "Черновика". Магди Камалов считает, что его доводы следствие не услышало, а ход делу дали лишь с целью посадить Исаева. По мнению редакции, убийство не раскрыто.

В ноябре 2022 года редакция "Черновика" объявила о приостановке выхода печатной версии газеты, объяснив это действиями властей, которые оказали давление на типографии, распространителей и на рекламодателей. В 2023 году печатная версия издания по-прежнему не выходит, говорится в справке "Кавказского узла" "«Черновик»: угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

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