Журналистка Абсаламова оставлена под стражей вопреки доводам защиты

10 декабря 2023, 19:00

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Суд в Баку оставил под стражей журналистку Abzas Media Наргиз Абсаламову, проигнорировав аргументы защиты. Представители обвинения не обосновали в суде ни арест журналистки, ни привлечение ее к уголовной ответственности, рассказала адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 20 ноября были задержаны, а на следующий день арестованы директор издания Ульви Гасанли (также упоминается в СМИ как Гасанлы), главный редактор Севиндж Вагифгызы и сотрудничавший с Abzas Media активист Мохаммед Кекалов. Все они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. 1 декабря по этому же делу была арестована журналистка Наргиз Абсаламова.

Кому посвящены антикоррупционные расследования Abzas Media, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу на арест Наргиз Абсаламовой, сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» адвокат журналистки Шахла Гумбатова.

Она отметила, что рассмотрение жалобы состоялось 9 декабря. "В ходе разбирательства в апелляционном суде следователь сказал, что Абсаламова должна оставаться под стражей, поскольку «следствие по делу Abzas media продолжается», «выявляются источники финансирования издания», и потому, если ее освободят, то она может «скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей» и тому подобное, что обычно говорят следователи", - рассказала адвокат.

При этом, по ее словам, следователь и прокурор оставили без ответа вопросы защиты. "Мы спросили, какое имеют отношение к Абсаламовой обнаруженные, как утверждает следствие, в офисе Abzas media 40 тысяч евро? Однако представители следствия не смогли представить какие-либо доказательства, факты, улики, подтверждающие какую-либо связь журналистки с этой денежной суммой. И вообще в деле нет ни одного факта, доказательства для подозрений Абсаламовой в совершении «контрабанды»", - рассказала Шахла Гумбатова.

Даже если бы такие доказательства были, обвиняемую не обязательно следовало заключить под стражу, подчеркнула адвокат. "Есть другие меры пресечения – подписка о невыезде, передача под надзор полиции, домашний арест. Для заключения обвиняемого под стражу должны быть основательные предположения о том, что он может скрыться от следствия. Следователь должен обосновать это фактами, а не выдвигать голословные утверждения. К примеру, обоснованием для заключения лица под стражу может быть то, что он и ранее уклонялся или скрывался от следствия, был объявлен в розыск и был задержан в результате оперативных мероприятий. В случае с Абсаламовой этого не было. Напротив, она дважды была вызвана в качестве свидетеля и приходила по первому же вызову", - сказала Гумбатова.

30 ноября Наргиз Абсаламова была вызвана в главное управление полиции Баку в качестве свидетеля по уголовному делу, после чего была задержана и обвинена в контрабанде. Ранее Абсаламова уже была допрошена по делу Abzas Media. "Мне сказали, что вызвали по делу Ульви [Гасанли] и Севиндж [Вагифгызы] и обнаружению в офисе редакции 40 тысяч евро. Но задавали вопросы именно о деятельности Abzas Media", - рассказала она тогда "Кавказскому узлу".

Во второй раз Абсаламова пошла в полицию "одна, без адвоката", отметила Шахла Гумбатова. "Если бы она чего-то опасалась, имела бы намерения скрыться или причины для этого, то она не пошла бы на следствие. Ее задержали через 10 дней после открытия уголовного дела против Abzas media, и за это время у нее было достаточно времени, чтобы скрыться, но она не сделала этого. И это подтверждает отсутствие у нее намерений уклоняться от следствия. Если она этого не сделала , то потом заключать ее под стражу и содержать под стражей – необоснованно и незаконно", - сказала адвокат.

Однако, констатировала она, суд не принял во внимание доводы защиты и оставил жалобу без удовлетворения. Защита, по словам Гумбатовой, продолжит правовые шаги для освобождения Абсаламовой из-под стражи и, вероятно, подаст ходатайство о переводе ее под домашний арест.

Сотрудник суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о решении по жалобе на арест журналистки. Представители следственного органа оказались недоступными для комментариев.

Напомним, журналисты Abzas Media столкнулись с ограничениями прав и после ареста. Так, 25 ноября стало известно, что следователи запретили арестованным Ульви Гасанли и Севиндж Вагифгызы телефонные разговоры и свидания с близкими. Адвокаты назвали этот запрет необоснованным.

Ульви Гасанли в бакинском изоляторе запретили звонить защитникам, сообщила 8 декабря его адвокат после визита к арестованному. Этот запрет нарушает право журналиста на защиту, указал юрист Ялчин Иманов.

Преследование журналистов Abzas Media вызвало заметный международный резонанс. Арест Ульви Гасанли связан с антикоррупционными расследованиями издания и противоречит обязательствам Азербайджана как члена Совета Европы, указали 23 ноября три докладчика ПАСЕ и призвали освободить Гасанли и Севиндж Вагифгызы. Обвинения журналистам издания в контрабанде неправдоподобны, подтвердили азербайджанские правозащитники.

Международная сеть журналистов Forbidden Stories также осудила уголовное преследование сотрудников Abzas Media и заявила, что продолжит начатое ими расследование о коррупции. Правозащитные организации Freedom Now и Human Rights Watch призвали власти Азербайджана освободить журналистов.

24 ноября около 30 азербайджанских журналистов и правозащитников в совместном заявлении призвали остановить преследование руководителей Abzas Media и расследовать сведения о давлении на директора издания. Они также выразили сомнение в версии о принадлежности денег, найденных в офисе издания. Обыск проходил "под полным контролем полиции", и происхождение этой суммы неизвестно, а кроме того, "не поддается разумному объяснению" хранение 40 тысяч евро в редакции издания, указали авторы заявления.

25 ноября спецпредставитель ЕС по правам человека Имон Гилмор выразил обеспокоенность давлением на Abzas Media и призвал власти Азербайджана остановить преследование журналистов.

1 декабря союз "За свободу политзаключенным в Азербайджане" обновил список политзаключенных, включив в него, в том числе имена Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламовой и Мохаммеда Кекалова.

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