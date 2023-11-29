Остатки БПЛА, фото: velsknews.ru

29 ноября 2023, 06:11

Обломки беспилотника найдены в Ейском районе

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На пляже в поселке Ясенская Переправа найдены обломки беспилотного летательного аппарата. По словам главы Ейского района, пострадавших и разрушений при его падении нет.

Как писал "Кавказский узел", 14 ноября Минобороны России сообщило, что в Краснодарском крае были сбиты два беспилотника, направленные со стороны Украины. 1 октября военные в Краснодарском крае также сбили беспилотник, тогда взрыв встревожил жителей Сочи. 22 сентября беспилотный летательный аппарат был сбит в Туапсинском районе.

В Краснодарском крае на берегу Азовского моря в Ейском районе вечером 28 ноября были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата. Глава района Сергей Бублик сообщил в своем телеграм-канале, что пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. При этом не уточняется, был ли беспилотник сбит или упал сам, а также его происхождение.

Дрон был найден на пляже около поселка Ясенская Переправа, сообщает "Блокнот-Краснодар".

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Примечание:

"Голубев отчитался о срыве атаки двух беспилотников", "Власти объяснили звуки взрывов в Ростовской области военными учениями", "Танкер поврежден на подходе к Керченскому проливу из-за атаки дрона".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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