Канатные дороги на "Эльбрусе" остановлены из-за непогоды

26 ноября 2023, 12:42

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Работа всех канатных дорог на "Эльбрусе" остановлена в связи с сильным ветром, сообщила администрация курорта. Пользователи Telegram в комментариях выразили недовольство регулярным закрытием канаток.

Как писал "Кавказский узел", 21 ноября все три канатные дороги на курорте "Эльбус" были закрыты из-за непогоды, их работа была возобновлена на следующий день.

На курорте "Эльбрус" оборудованы три канатные дороги: "Азау - Кругозор" (2350 м - 3000 м), "Кругозор - Мир" (3000 м - 3500 м) и "Мир - Гарабаши" (3500 м - 3847 м), указано на сайте курорта.

Канатные дороги остановлены, сообщила сегодня в 09.34 мск администрация "Эльбруса". "Канатные дороги временно не работают из-за сильного ветра", - говорится в публикации в телеграм-канале курорта.

По состоянию на 12.40 мск, под публикацией размещено семь комментариев. "Детский склон хотя бы откройте!" - потребовал автор одного из них, Егор. "Он сейчас открыт - собираемся пешком вверх", - ответил на это Сергей С.

"Три дня подряд всё закрыто, это [огорчает]", - написал Роман. "Мы тоже ждём со среды. Так обидно", - согласился I F. Пользователь Шкондин Даниил опубликовал комментарий, состоящий из эмодзи, обозначающего огорчение. "Прогноз погоды ближайшую неделю радует только снегом и ветром", - написал Павел. Администрация курорта, по состоянию на 12.40 мск, не приняла участия в обсуждении.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня слабый дождь при температуре воздуха +4 градуса, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 27 ноября ожидаются умеренные осадки, температура воздуха понизится до +2 градусов, ветер усилится до 4 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, после того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал "Эльбрус". При этом отдыхающие жаловались на очереди на подъемники и пробки на дорогах.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о Приэльбрусье. Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил также рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

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