Защитники Риони обвинили полицию и власти в репрессиях

26 ноября 2023, 02:19

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Члены движения "Защитники ущелья Риони", которые выступают против открытия охотничьего хозяйства в лесах Рачи, пожаловались, что репрессии со стороны полиции и властей усиливаются по мере того, как протестующим удается добиться все большего внимания к своим требованиям.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 ноября омбудсмен Грузии посетил акцию протеста у здания Минэкологии в Тбилиси и призвал полицию не ограничивать право защитников ущелья Риони на мирные собрания

18 ноября члены движения "Защитники ущелья Риони" прибыли в Тбилиси, чтобы провести у здания министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства акцию протеста. Они попытались установить палатку перед зданием, но полицейские не позволили это сделать, что привело к стычкам, 13 человек были задержаны за мелкое хулиганство и неповиновение полиции, 19 ноября они были освобождены. 22 ноября активисты пытались установить генератор для обогрева у здания Минэкологии Грузии в Тбилиси, однако полиция не позволила им этого сделать. Власти все жестче ограничивают свободу собраний, заявила "Ассоциация молодых юристов". 20 ноября министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия заявил на акции, что вопрос аннулирования лицензии о создании охотничьего хозяйства в Раче будет решен до конца месяца, однако 21 ноября запланированная защитниками ущелья Риони встреча с чиновниками Минэкологии Грузии не состоялась.

Митинг протеста в защиту лесов Рачи продолжается у здания Минэкологии и сельского хозяйства, во дворе ведомства расположились усиленные наряды полиции.

Протестующие заявили журналистам "Формулы", что их конституционные права нарушаются, так как они не могут должным образом выразить свой протест. Они потребовали разъяснений от властей по поводу ограничения права на протест. "Почему нас ограничивают? Что касается отзыва лицензии, из-за которой начался этот протест, это очевидно само по себе. Почему полицейские гоняются за нашими одеялами, генераторами и вещами, на которые мы имеем право по всем законам, почему они так к нам относятся? Люди ждут решения правительства и будут ждать этого решения, несмотря на холод и дождь", - сказал один из организаторов акции Варлам Голетиани.

Одна из участниц акции напомнила, что 25 ноября - седьмой день, как протест переместился из Рачи в Тбилиси. "Мы можем решить такого рода несправедливость только с помощью нашего спокойствия и долгосрочной, аргументированной борьбы. Часто, если мы задаем хотя бы несколько вопросов лицам, принимающим решения, это требует месяцев жизни в палатке и экстремальных физических и моральных нагрузках. Орган принятия решений не признает правовых оснований для отзыва лицензии и не видит проблемы в такой практике передачи лесов, а также проблемы в охотничьем хозяйстве, созданных втайне от местного населения. После выдачи лицензии с помощью такой борьбы нам удалось заставить министерство начать разбирательство, которое может закончиться признанием лицензии недействительной. Однако с момента прибытия в город мы видим исключительную жестокость и невежество со стороны полиции или министерства, которое выставило кордоны силовиков у дверей двора, чтобы воспрепятствовать общению с собственными гражданами, и грубо нарушает свободу собрания, высказывания и передвижения", - приводит ее слова "Мауцкебели".

По ее мнению, по мере того, как победа приближается, репрессии становятся сильнее.

"Кавказский узел" писал, что в сентябре в городе Они началась акция протеста с требованием аннулировать решение о передаче в долгосрочную аренду лесных угодий компании HG Capra Caucasica. К протестам присоединились шахтеры из Чиатуры. Министерство сельского хозяйства Грузии 21 октября сообщило, что лицензия на передачу леса компании HG Capra Caucasica может быть пересмотрена, так как компания не обсудила план развития территории с местными жителями. На встрече с чиновниками 4 ноября участники протестной акции обвинили власти в фальсификации документов о согласии местных жителей на передачу лесов в аренду. По их словам, власти пытаются приватизировать природные ресурсы, пока еще оставшиеся в свободном доступе для граждан.

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