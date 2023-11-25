Противники Пашиняна отпущены после задержания в Ереване

25 ноября 2023, 22:54

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Причиной задержания восьмерых активистов, добивающихся отставки премьер-министра Армении, стало неподчинение полиции, сообщили силовики. Все задержанные уже отпущены.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Ереване сегодня задержали восемь участников акции протеста, требовавших отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Акцию организовала инициативная группа "Занг" ("Колокол").

Все восемь задержанных активистов инициативной группы «Занг» уже отпущены, сообщили сегодня вечером корреспонденту «Кавказского узла» в штабе этого движения.

«Активистов привлекли к административному задержанию. После составления протокола всех их освободили из полицейского участка», - заявил представитель штаба.

В пресс-службе полиции Армении корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что активисты были задержаны за неподчинение законному требованию полиции, так как это - административное правонарушение, предусмотренное статьей 182 КоАП Армении.

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