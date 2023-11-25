Движение по Военно-Грузинской дороге открыто для всех машин

25 ноября 2023, 17:17

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МЧС Северной Осетии сообщило о снятии ограничений на проезд грузовиков на территорию Грузии через пункт пропуска "Верхний Ларс". В очереди на проезд стоит более 2350 большегрузов.

Как писал "Кавказский узел", движение всех видов транспорта через пункт пропуска "Верхний Ларс" по Военно-Грузинской дороге было открыто днем 23 ноября. Вечером 24 ноября выезд большегрузных машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге был запрещен из-за снегопада на территории Грузии.

Утром 19 ноября был введен запрет на выезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге, а вечером того же дня было запрещено движение всех видов транспорта. Вечером 21 ноября проезд легковых машин был разрешен, но уже через полтора часа вновь был запрещен проезд всех машин из-за ухудшения погоды в Грузии. К утру 23 ноября в очереди около "Верхнего Ларса" скопились 1963 грузовика. Сотрудники МЧС развернули мобильные пункты обогрева для водителей.

Проезд по Военно-Грузинской дороге открыт для всех видов транспорта, сообщила сегодня пресс-служба управление МЧС России по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, разрешено движение для всех видов автотранспорта, на участке "Владикавказ - н.п. Ларс" в обоих направлениях с 13:50 мск", - указано в сообщении на сайте ведомства.

В электронной очереди на проезд через КПП "Верхний Ларс" к 17.17 мск зарегистрированы 2384 грузовика. Машины, которые числятся в очереди первыми, стоят в ней с раннего утра 20 ноября, последняя машина зарегистрировалась в 17.04 мск, следует из данных на сайте Центра организации движения Северной Осетии

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда облачная погода без осадков при температуре воздуха +6 градусов, скорость ветра 5 метров в секунду. В ночь на 26 ноября ожидаются слабые осадки, температура воздуха понизится до +3 градусов, ветер стихнет до 4 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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