Очередь на "Верхнем Ларсе" превысила 1960 большегрузов

23 ноября 2023, 10:45

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Водители 1963 большегрузов ожидают выезда из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге. Для легковых машин и автобусов трасса открыта, а для водителей фур организованы пункты питания и места отдыха, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", к утру 22 ноября в Северной Осетии в очереди на выезд в Грузию скопились 1633 грузовика. Сотрудники МЧС развернули мобильные пункты обогрева вблизи пункта пропуска "Верхний Ларс".

Утром 19 ноября был введен запрет на выезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге, а вечером того же дня было запрещено движение всех видов транспорта. С 19.00 мск 21 ноября проезд легковых машин был разрешен, но уже в 20.40 мск того же дня вновь был запрещен проезд всех видов транспорта из-за ухудшения погоды в Грузии.

В Северной Осетии в очереди на выезд в Грузию скопились 1963 грузовика, сообщает сегодня со ссылкой на центр организации дорожного движения республики "Интерфакс".

Проезд легковых машин и автобусов по Военно-Грузинской дороге разрешео с 10 мск 22 ноября, однако для большегрузов дорога осталась закрытой, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

"На стоянке вблизи Владикавказа развернута полевая кухня с горячими кашей и чаем. Рядом с пунктом пропуска «Верхний Ларс» организованы места отдыха и зарядки гаджетов", - говорится в публикации, размещенной вечером 22 ноября в телеграм-канале ведомства.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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