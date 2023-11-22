22 ноября 2023, 09:29

Очередь на "Верхнем Ларсе" превысила 1630 грузовиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водители 1633 большегрузов ожидают выезда из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге, закрытой из-за непогоды.

Как писал "Кавказский узел", с 20.40 мск 21 ноября запрещен выезд всех видов транспорта из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге из-за ухудшения погоды в Грузии.

Утром 19 ноября был введен запрет на выезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге, а вечером того же дня было запрещено движение всех видов транспорта. С 19 мск 21 ноября проезд легковых машин был разрешен, к этому времени в очереди скопились 1303 грузовика.

В Северной Осетии в очереди на выезд в Грузию скопились 1633 грузовика, сообщает сегодня со ссылкой на центр организации дорожного движения республики "Интерфакс".

Сотрудники МЧС развернули мобильные пункты обогрева вблизи пункта пропуска, пишет агентство.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда переменная облачность без осадков при температуре воздуха -1 градус, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 23 ноября ожидается ясная погода, температура воздуха понизится до -5 градусов, ветер стихнет до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Примечание:

"Более тысячи грузовиков скопились в очереди на Военно-Грузинской дороге", "Принятие Госдумой закона об электронных повестках не вызвало очередей на "Верхнем Ларсе", "Сняты ограничения на проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс".

Автор: "Кавказский узел"

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22 ноября 2023, 09:00

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