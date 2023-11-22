Очередь на "Верхнем Ларсе" превысила 1630 грузовиков

22 ноября 2023, 09:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водители 1633 большегрузов ожидают выезда из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге, закрытой из-за непогоды.

Как писал "Кавказский узел", с 20.40 мск 21 ноября запрещен выезд всех видов транспорта из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге из-за ухудшения погоды в Грузии.

Утром 19 ноября был введен запрет на выезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге, а вечером того же дня было запрещено движение всех видов транспорта. С 19 мск 21 ноября проезд легковых машин был разрешен, к этому времени в очереди скопились 1303 грузовика.

В Северной Осетии в очереди на выезд в Грузию скопились 1633 грузовика, сообщает сегодня со ссылкой на центр организации дорожного движения республики "Интерфакс".

Сотрудники МЧС развернули мобильные пункты обогрева вблизи пункта пропуска, пишет агентство.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда переменная облачность без осадков при температуре воздуха -1 градус, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 23 ноября ожидается ясная погода, температура воздуха понизится до -5 градусов, ветер стихнет до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.