Военно-Грузинская дорога открыта для легковых машин

21 ноября 2023, 20:00

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Движение легковых автомобилей по Военно-Грузинской дороге разрешено, в очереди с российской стороны ожидают свыше 1300 большегрузов. Власти Северной Осетии открыли пункт обогрева и распорядились обеспечить помощь водителям.

Как писал "Кавказский узел", утром 19 ноября был введен запрет на выезд большегрузов из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге, а вечером того же дня было запрещено движение по Военно-Грузинской дороге всех видов транспорта. К сегодняшнему полудню в очереди скопились 1256 грузовиков.

Проезд по Военно-Грузинской дороге разрешен для легкового транспорта,сообщило сегодня МЧС Северной Осетии. "В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение легковых автотранспортных средств на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс – в обоих направлениях с 19.00 21 ноября 2023 года до особого распоряжения", – указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным на 19.48 мск, в очереди на проезд через КПП "Верхний Ларс" зарегистрированы 1303 грузовых автомобиля.

Для водителей развернут пункт обогрева, и водителям оказывается необходимая помощь, сообщил вице-премьер республики Ирбек Томаев.

"На 24-м километре <дороги> силами ГУ МЧС республики развернут мобильный пункт обогрева, пассажирам и водителям предлагают горячие напитки. Направлены специалисты для оказания психологической помощи", - привел слова Томаева на совещании в правительстве республики "Интерфакс". Вице-премьер добавил, что мэрия Владикавказа решает вопрос "о подвозе продуктов питания и воды на место скопления транспорта и граждан, на дороге круглосуточно дежурят бригады Центра медицины катастроф", указано в сообщении.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, отмечается в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.