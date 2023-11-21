Число грузовиков в очереди на "Верхнем Ларсе" превысило 1250

1256 грузовиков зарегистрированы в электронной очереди на пересечение КПП "Верхний Ларс", также открытия Военно-Грузинской дороги ожидают не менее сотни легковых автомобилей, сообщил центр организации дорожного движения Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", утром 19 ноября был введен запрет на выезд большегрузов из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге, а вечером того же дня было запрещено движение по Военно-Грузинской дороге всех видов транспорта. К утру 20 ноября в очереди к границе со стороны России скопились 650 грузовиков.

число грузовиков, ожидающих открытия проезда по Военно-Грузинской дороге превысило 1250, следует из данных центра организации дорожного движения Северной Осетии об электронной очереди.

Как указано на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии на выезд из Северной Осетии по данным на 11.28 мск зарегистрировано 1256 грузовых автомобилей.

По данным центра, всего, с учетом легковых автомобилей, в очереди на пересечение границы сухопутной границы с Грузией находится свыше 1360 машин.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, отмечается в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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